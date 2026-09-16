San Giuseppe Vesuviano, quattro incivili puniti per i rifiuti gettati in strada

Il sindaco: «La Polizia Municipale ha ricostruito quanto accaduto e avviato gli accertamenti previsti»

Quattro episodi distinti di abbandono illecito di rifiuti sono stati individuati in via del Campo, a San Giuseppe Vesuviano, grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio. Le telecamere hanno permesso alla Polizia Municipale di ricostruire quanto accaduto e di avviare gli accertamenti previsti per individuare i responsabili.L’attività di controllo rientra nel più ampio contrasto al fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, una pratica che continua a rappresentare un problema per il decoro urbano e per la tutela degli spazi pubblici. Dopo gli episodi emersi in via del Campo, l’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di rafforzare ulteriormente la vigilanza.A intervenire sulla vicenda è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe, che ha ringraziato gli agenti impegnati nelle verifiche e il comandante della Polizia Municipale, Fabrizio Palladino.«Quattro episodi diversi in via del Campo sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza», ha spiegato il primo cittadino. «La Polizia Municipale ha ricostruito quanto accaduto e avviato gli accertamenti previsti, mentre ho già dato indicazione di intensificare ulteriormente questo tipo di controlli sul territorio».Il sistema di videosorveglianza si conferma così uno degli strumenti utilizzati dall’amministrazione per individuare comportamenti irregolari che, in assenza di controlli diretti, potrebbero essere più difficili da ricostruire. Le immagini acquisite dagli impianti saranno ora utilizzate nell’ambito degli accertamenti condotti dalla Polizia Municipale.Il sindaco: “San Giuseppe Vesuviano non è una discarica”Il tema dell’abbandono dei rifiuti torna dunque al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale. Il sindaco Sepe ha scelto di rivolgersi direttamente a chi continua a lasciare sacchi e materiali lungo le strade, sottolineando le conseguenze di comportamenti che incidono sul decoro della città.«San Giuseppe Vesuviano non è una discarica», ha dichiarato Sepe. «Abbandonare rifiuti per strada significa mancare di rispetto non solo a un luogo, ma a tutta la nostra comunità».Parole che accompagnano l’annuncio di un ulteriore rafforzamento dei controlli, con l’obiettivo di individuare e sanzionare chi utilizza impropriamente le strade e gli spazi pubblici per liberarsi dei propri rifiuti.Il primo cittadino ha quindi rivolto un ringraziamento agli uomini della Polizia Municipale per il lavoro svolto nell’attività di individuazione dei quattro episodi.«Ringrazio il Corpo di Polizia Municipale e il Comandante Fabrizio Palladino per il lavoro svolto», ha aggiunto il sindaco.Controlli più intensi sul territorioL’amministrazione comunale punta ora a proseguire sulla strada dei controlli attraverso la videosorveglianza e le attività della Polizia Municipale. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione soprattutto nelle aree dove vengono segnalati episodi di abbandono dei rifiuti, intervenendo per ricostruire le responsabilità e contrastare il fenomeno.«Per questo continueremo a vigilare e a intervenire con fermezza contro chi non rispetta la città», ha concluso Michele Sepe.L’attività di controllo proseguirà quindi anche nelle prossime settimane. Le immagini delle telecamere rappresentano uno degli strumenti a disposizione degli agenti per ricostruire gli episodi e verificare le responsabilità, mentre l’amministrazione ha già annunciato l’intenzione di intensificare la presenza sul territorio.