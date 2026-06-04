Progetto in 8 scuole contro l'obesità infantile, c'è anche San Giuseppe Vesuviano

istituti scolastici tra Napoli, Torre del Greco, Ercolano e San Giuseppe Vesuviano, con la partecipazione di nutrizionisti e psicologi dell’Ospedale evangelico Betania

Partirà nelle scuole di Napoli e provincia il progetto “Alimentazione e Prevenzione”, iniziativa dedicata al contrasto dell’obesità e alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare tra i più giovani. Il programma, finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi europei del PR Campania FSE+ 2021/2027, è promosso dalla Fondazione evangelica Betania in partenariato con la società Form.it – Formazione Italiana. L’obiettivo è portare nelle classi un percorso educativo integrato che unisca formazione scientifica, attività interattive e sensibilizzazione sui corretti stili di vita.

Il progetto coinvolgerà otto istituti scolastici tra Napoli, Torre del Greco, Ercolano e San Giuseppe Vesuviano, con la partecipazione di nutrizionisti e psicologi dell’Ospedale evangelico Betania. Le attività saranno supportate anche da strumenti didattici innovativi, come il “Libro Magico”, pensato per rendere l’apprendimento più coinvolgente e vicino al linguaggio degli studenti.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa punta a intervenire in modo concreto su un fenomeno in crescita, promuovendo una maggiore consapevolezza alimentare e il benessere psicofisico degli adolescenti. “La prevenzione non può restare confinata agli ambulatori, ma deve diventare parte della cultura quotidiana di ragazzi e famiglie”, ha sottolineato il presidente della Fondazione Betania.

Il progetto si inserisce quindi in un più ampio percorso di educazione alla salute nelle scuole, con l’intento di rafforzare la prevenzione fin dall’età scolastica attraverso strumenti formativi e attività partecipative.