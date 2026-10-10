Droga, pusher di San Giuseppe Vesuviano arrestato a Striano

Il servizio rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei reati e al contrasto delle condotte illecite nell’area vesuviana

Controlli straordinari a Striano, dove la Polizia di Stato ha svolto un servizio di prevenzione e verifica del territorio con il supporto dei carabinieri e della polizia locale. L’attività, effettuata dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, ha portato all’identificazione di 128 persone e all’arresto di un uomo di 57 anni, trovato in possesso di hashish e materiale per il confezionamento della droga.Identificate 128 persone e controllati 140 veicoliNel corso dell’operazione sono state identificate 128 persone, 37 delle quali risultate avere precedenti di polizia. I controlli hanno riguardato anche 140 veicoli: uno è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre sono state contestate nove violazioni al Codice della strada.Gli operatori hanno inoltre verificato la posizione di 11 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione, nell’ambito delle attività di controllo previste dal servizio.Hashish e materiale per il confezionamento: arrestato un 57enneDurante la stessa operazione, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un 57enne a San Giuseppe Vesuviano. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti un pezzo e un panetto di hashish, per un peso complessivo di circa 110 grammi.Gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione e materiale utilizzabile per confezionare la sostanza stupefacente. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato.Il servizio rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei reati e al contrasto delle condotte illecite nell’area vesuviana.