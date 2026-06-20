Incidente in costiera, muore 49enne di San Giuseppe Vesuviano

La salma è stata successivamente messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause esatte dell’incidente

Tragico incidente nella notte alle porte di Positano, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita in seguito a un violento schianto avvenuto mentre viaggiava in sella alla propria motocicletta in direzione Sorrento. La vittima era originaria dell’area vesuviana, nello specifico di San Giuseppe Vesuviano. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo andando a impattare contro alcune auto parcheggiate lungo la carreggiata. L’urto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo all’uomo.



A seguito dell’impatto, la motocicletta si sarebbe ribaltata finendo la sua corsa sul tettuccio di un minivan parcheggiato nelle vicinanze, segno della forza dello schianto avvenuto nella notte. La scena ha reso immediatamente chiara la gravità dell’incidente ai primi soccorritori giunti sul posto.



Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme ai militari del nucleo radiomobile di Amalfi, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità o fattori contributivi.



Presenti anche i sanitari del 118 di Positano e del presidio medico di Castiglione di Ravello, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul motociclista. Nonostante gli sforzi, ogni intervento si è rivelato purtroppo inutile e il decesso è stato constatato sul posto.



La salma è stata successivamente messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause esatte dell’incidente. L’episodio ha profondamente scosso la comunità locale e l’area di provenienza della vittima.