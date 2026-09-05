Task force a San Giuseppe Vesuviano, centinaia di controlli e decine di sanzioni

Al termine dell’operazione il sindaco Sepe ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento ai responsabili dei diversi corpi impegnati nel servizio

Un’intensa attività di controllo ha interessato il territorio di San Giuseppe Vesuviano, dove Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno operato fianco a fianco in un servizio straordinario finalizzato a rafforzare la sicurezza nelle zone centrali della città.

Il dispositivo è stato predisposto anche a seguito delle sollecitazioni arrivate dall’Amministrazione comunale. Nelle scorse settimane, infatti, il sindaco Michele Sepe aveva chiesto alle autorità competenti di intensificare la presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate del centro urbano.

L’attività ha prodotto numeri significativi. Nel corso del servizio sono state sottoposte a identificazione 230 persone, tra cui 51 già conosciute dalle forze di polizia. I controlli hanno riguardato anche 37 cittadini stranieri.

Particolare attenzione è stata riservata alla circolazione stradale. Sono stati istituiti complessivamente 12 posti di controllo, attraverso i quali gli operatori hanno verificato 131 veicoli. Da questi accertamenti sono scattate 12 contestazioni per infrazioni al Codice della Strada, oltre a due provvedimenti di fermo amministrativo, un sequestro amministrativo e due ritiri di patente.

Non sono mancati gli interventi legati ad altre forme di illegalità. Nel corso delle verifiche è stata accertata una violazione relativa alla detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Gli operatori hanno inoltre individuato un cittadino italiano intento a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore. Per l’uomo è stata applicata la sanzione prevista ed è stato disposto anche l’allontanamento dalla zona.

Il servizio interforze ha visto la collaborazione delle diverse articolazioni territoriali delle forze di polizia. Al termine dei controlli, il sindaco Sepe ha rivolto un ringraziamento ai responsabili dei reparti coinvolti: Andrea de Dominicis per la Polizia di Stato, Vanessa Emili, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Ottaviano, Angelo Cardone, comandante della Stazione Carabinieri, e Fabrizio Palladino, alla guida della Polizia Municipale.

Il primo cittadino ha esteso il riconoscimento a tutti gli uomini e le donne impegnati nell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra gli organismi di sicurezza e l’Amministrazione locale.

Da parte del Comune, l’intenzione è quella di mantenere alta l’attenzione sulle problematiche segnalate dalla comunità e continuare a trasferire alle autorità competenti le esigenze che emergono sul territorio. In questo quadro, Sepe ha confermato anche la disponibilità della Polizia Municipale a lavorare in sinergia con le altre forze dell’ordine per proseguire le attività di controllo e prevenzione.