San Gisueppe Vesuviano, folle fuga in scooter per sfuggire alla polizia: due agenti feriti

il conducente è riuscito a ripartire e a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce

Attimi di forte tensione nel pomeriggio di ieri a San Giuseppe Vesuviano, dove un normale controllo di polizia si è trasformato in un inseguimento culminato con il ferimento di due agenti. Un uomo alla guida di uno scooter, invece di fermarsi all'alt imposto dagli operatori, avrebbe tentato la fuga speronando una volante della Polizia di Stato prima di riuscire a far perdere le proprie tracce. L'episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dello scooter, un cittadino di origine marocchina, è stato notato mentre circolava senza indossare il casco protettivo.



Quando i poliziotti gli hanno intimato di fermarsi per un controllo, l'uomo avrebbe invece accelerato improvvisamente, dirigendosi contro l'auto di servizio. L'impatto con la volante è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di due agenti, che hanno comunque tentato di bloccare il motociclista.



Nonostante il tentativo di fermarlo, il conducente è riuscito a ripartire e a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. La sua fuga ha dato il via a un'immediata attività di ricerca coordinata dagli investigatori del Commissariato cittadino.



Le indagini sono attualmente in corso per identificare e rintracciare il responsabile. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze, analizzando eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ricostruendo nel dettaglio il percorso seguito durante la fuga.



Nel frattempo, i due poliziotti rimasti feriti sono stati soccorsi e sottoposti alle cure del caso. Le loro condizioni non sono state rese note, mentre gli investigatori stanno valutando le responsabilità del fuggitivo, che potrebbe rispondere di diversi reati, tra cui resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e omissione dell'alt, oltre alle eventuali violazioni del codice della strada emerse nel corso dell'accertamento.