il Fatto Vesuviano

Notizie Palma Campania

L'INCENDIO — Auto in fiamme in località Pozzoceravolo a Palma Campania

23 ottobre 2026 17:34

Blocco dei tir: chiusi gli svincoli di Nola e Palma Campania

22 ottobre 2026 13:30

Casa distrutta dalle fiamme a Palma Campania

21 ottobre 2026 14:29

Trionfo a suon di musica per gli "Amici di Pozzoromolo": la Canzone d'Occasione è la loro

20 ottobre 2026 11:30

Protesta dei camionisti, paralizzato il casello di Palma Campania

19 ottobre 2026 06:00

Palma Campania: a 19 anni scappa all'Alt e le amiche 15enni insultano i carabinieri

17 ottobre 2026 12:00

Palma Campania, incendio in un appartamento di via Marconi: parte la task force

09 ottobre 2026 10:30

Dramma a Palma Campania, barbiere muore nel suo salone

15 settembre 2026 13:12

FC Pozzoromolo, nasce un nuovo progetto calcistico: ambizione e competenza per la prima stagione

11 settembre 2026 11:28

Sovraffollamento a Palma Campania, sequestrati 500 materassi

03 settembre 2026 23:00

Auto contromano sulla Statale 268 a Palma Campania: «Vivo per miracolo»

28 agosto 2026 20:00

Palma Campania, Alessia Mancuso rappresenta l'Italia a Miss Elite World 2026

19 agosto 2026 20:00

Botte e insulti alla guardia medica di Palma Campania, feriti due medici e la guardia

26 luglio 2026 11:00

Successo per l’apertura di “Estate a Palma”, Borgo Castello saluta il concerto dei Gatos do Mar

21 luglio 2026 21:30

Pizzeria Jolly a Palma Campania: nuova sala, 70 coperti e cucina stagionale contro lo spreco alimentare

17 luglio 2026 09:30

CineDù 2026: gli alunni di Palma Campania nella gloria del sole protagonista alla Valle dei Templi

13 luglio 2026 22:30

A30, chiudono le uscire di Palma Campania e Nocera

05 luglio 2026 19:00

Grave incendio tra Sarno e Palma Campania: canadair in azione

05 luglio 2026 15:30

Palma Campania, estorsioni e lesioni contro imprenditore tessile

19 giugno 2026 12:30

A Palma Campania "Pozzoromolo in festa" con la quarta edizione de "La Corrida"

17 giugno 2026 15:30

A piedi sulla Statale 268 per togliersi la vita: donna di Ottaviano salvata dai poliziotti

15 giugno 2026 15:00

Palma Campania, sigilli a locale in condizioni igieniche pietose

17 maggio 2026 07:00

Giro d'Italia, ecco gli orari dei passaggi a Palma Campania e nell'area nolana

09 maggio 2026 18:30

Il gusto prende forma: i panini su misura di Pepito a Palma Campania

06 maggio 2026 18:00

A Napoli la personale di Gioia Caliendo: allo Spazio 57 arriva “Pedine”

01 aprile 2026 22:00

Palma Campania, tentata aggressione a una dipendente comunale

12 marzo 2026 18:30

Violento incidente sulla Statale 268 a Palma Campania

11 marzo 2026 16:00

Auto contro palo della luce a Palma Campania, cavo elettrico blocca passaggio a livello

09 marzo 2026 12:30

Schianto mortale sull'A30 tra Sarno e Palma Campania, la vittima è un 30enne

08 marzo 2026 10:00

Incidente sull'A30 tra Palma Campania e Sarno, c'è un morto

07 marzo 2026 09:15

Raffaele ritrovato, sospiro di sollievo per Palma Campania

02 marzo 2026 17:30

Palma Campania in apprensione per la scomparsa di Raffaele Sorrentino: l’appello della famiglia

02 marzo 2026 11:00

La Città Metropolitana in festa al Carnevale di Palma Campania

16 febbraio 2026 12:30

Carnevale di Palma Campania 2026: spettacolare, emozionale e solidale

11 febbraio 2026 13:30

Il trionfo del Carnevale "cucito a mano" di Palma Campania arriva a domicilio

09 febbraio 2026 20:30

Rischio maltempo, rinviate a domani le sfilate del Carnevale di Palma Campania

07 febbraio 2026 11:30

Palma Campania, uomo si toglie la vita lanciandosi nel vuoto

06 febbraio 2026 17:34

Palmese Basket, insulti razzisti al giocatore nigeriano

30 gennaio 2026 13:30

Furto con scasso a Palma Campania, i ladri svaligiano Capitolo Pizza

29 gennaio 2026 12:00

Palma Campania, sequestrati materassi nelle case sovraffollate

28 gennaio 2026 18:30

Fratelli Cosenza, l’arte dei serramenti incontra le performance delle holding

26 gennaio 2026 19:32

Tra Palma Campania e San Gennaro Vesuviano i lavori Gori lasciano strade devastate

21 gennaio 2026 12:00

Palma Campania, bengalesi si adeguano spontaneamente alla sicurezza

15 dicembre 2025 11:31

Un flash mob della pizza per festeggiare i 17 anni di attività della “Pizzeria Jolly” di Gennaro Catapano di Palma Campania

15 dicembre 2025 11:06

Partita a rischio: Palmese-Scafatese si gioca senza tifosi

12 dicembre 2025 21:59

Palma Campania, il Christmas Village ricco di eventi nel weekend

11 dicembre 2025 11:23

Attacchi sessisti da dirigente scolastico, consigliere comunali di Palma Campania denunciano

02 dicembre 2025 20:30

Fratelli Cosenza, a Palma Campania l’eccellenza italiana nei profili in alluminio per serramenti

01 dicembre 2025 15:14

Femmine, quando la solidarietà è donna

30 novembre 2025 17:22

Sette scrittori raccontano il Carnevale di Palma Campania

30 novembre 2025 12:30

“Femmine”, Francesca Grassi e Maria Daniela Pace a Palma Campania con "l'Africa in Testa"

13 novembre 2025 19:30

Gino Ricordi, da Palma Campania al Festival di Napoli

11 novembre 2025 15:30

Il ministro premia due chef di Nola e Palma Campania

05 novembre 2025 21:30

Pezzi di ricambio dalle auto rubate: maxi-blitz con 20 indagati a Palma Campania

05 novembre 2025 19:30

Grave incendio a un deposito tra Palma e San Gennaro: fumo nero altissimo

04 novembre 2025 11:45

Palma Campania, sigilli a immobili trasformati in luogo di culto

22 ottobre 2025 21:30

Palma Campania, arriva il ministro Lollobrigida

21 ottobre 2025 08:30

Arsenale in casa, arrestato insospettabile a Palma Campania

14 ottobre 2025 13:00

Il Rosmini di Palma Campania per la Palestina libera

25 settembre 2025 18:30

Da San Gennaro a Palma Campania, Vesuvio Est delle Meraviglie

19 settembre 2025 09:00

Da “Barromolo” a “Luima”: nuova identità, stessa accoglienza a Palma Campania

18 settembre 2025 09:57

Palma Campania, scoperta discarica abusiva in un seminterrato condominiale

17 settembre 2025 16:30

Capitolo Pizza a Palma Campania, dove la tradizione incontra la pizza contemporanea

13 settembre 2025 15:00

Militare insieme nel 1989, calabrese cerca commilitone di Palma Campania

11 settembre 2025 22:00

Corrida 2025 a Palma Campania: terza edizione con spettacolo, musica e degustazioni

05 settembre 2025 20:30

Commento social del preside di Palma Campania, i consiglieri di minoranza: "Polemica pretestuosa"

24 agosto 2025 21:47

Palma Campania, commento social del preside indigna la comunità bengalese

24 agosto 2025 19:30

Brucia anche la montagna di Palma Campania e San Gennaro Vesuviano

11 agosto 2025 18:00

Palma Campania, niente Tari ai pensionati che si trasferiscono in città

05 agosto 2025 17:00

Palma Campania, cancellati oneri concessione e costi costruzione

29 luglio 2025 20:30

Controlli, sicurezza e decoro: scatta l’ordinanza in due strade di Palma Campania

23 luglio 2025 17:00

Incidente mortale a Nola, Palma perde un giovanissimo papà

21 luglio 2025 20:30

Bombole di gas, a Palma Campania arriva il divieto di tenerle all'esterno

09 luglio 2025 08:00

Legalità. A Palma Campania non è uno slogan; “la lotta ad abusivismo abitativo è questione di sicurezza”

27 giugno 2025 17:30

Grosso guasto idrico: da Palma a Nola, fino a Pomigliano e Saviano. Nove città senza acqua

26 giugno 2025 19:00

Aziende truffate per favorire l'immigrazione clandestina: tre arresti a Palma Campania

05 giugno 2025 17:00

Polisportiva Palmese: gli under 17 di Basket in finale regionale

18 maggio 2025 08:30

Camionista investito in una ditta a Palma Campania: abbandonato in ospedale

17 maggio 2025 16:00

Cattivi odori dal cibo, a Palma Campani arriva l'ordinanza contro le molestie olfattive

06 maggio 2025 13:00

Palma Campania, donna tenta di lanciarsi nel vuoto ma i vicini la salvano

21 aprile 2025 16:00

“Gli Amici di Pozzoromolo”: nuova energia per la Quadriglia storica del Carnevale di Palma Campania

12 aprile 2025 12:00

Furti nel cimitero di Palma Campania, il sindaco: "Azioni che ci lasciano scossi"

21 marzo 2025 19:30

Ruba rosari, statuette e la penna di un bimbo defunto dal cimitero di Palma Campania

21 marzo 2025 14:30

San Giuseppe Vesuviano, truffatore di Palma Campania porta via 11mila euro a due docenti - IL VIDEO

26 febbraio 2025 13:00

Primo week end di Carnevale a Palma Campania, successo di pubblico e del piano sicurezza

24 febbraio 2025 17:00

Carnevale di Palma Campania: questa sera le Quadriglie e Biagio Izzo.

23 febbraio 2025 12:00

Carnevale di Palma Campania: tutto pronto per la sfilata delle Quadriglie

20 febbraio 2025 16:00

Carnevale di Palma Campania: ospiti, date e novità

15 febbraio 2025 22:00

Carnevale di Palma Campania: si entra nel clou con la Canzone d’Occasione

08 febbraio 2025 13:00

Al via il Carnevale di Palma Campania, il sindaco Donnarumma: “Edizione nel segno dell’ inclusività”

06 febbraio 2025 18:30

Maglia celebrativa del Carnevale per la Palmese, novità anche per lo stadio

01 febbraio 2025 19:00

Pasticceria La Fiorente, eccellenza ultracentenaria premiata dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania

31 gennaio 2025 13:30

Il ladro ai carabinieri: "Sono un vostro collega". Arrestato a Poggiomarino

19 gennaio 2025 11:30

Da Palma Campania a Sorrento per rubare bici elettriche

16 gennaio 2025 10:30

Palma Campania, cambia l'ufficio di presidenza e si guarda al rimpasto

15 gennaio 2025 21:30

Borgo Castello di Palma Campania: grande successo per il Presepe Vivente - GUARDA LA GALLERY

07 gennaio 2025 23:00

Palma Campania, danneggiata la futura pizzeria "De Luca's"

02 gennaio 2025 17:30

Palma Campania, rubato il pallone alla statua di Maradona

29 dicembre 2024 21:00

Il palmese Vincenzo Carbone è il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate

25 dicembre 2024 11:00

Wine Art Fest Vesuvio, domani la tappa a Palma Campania

20 dicembre 2024 21:00

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