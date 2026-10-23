L'INCENDIO Auto in fiamme in località Pozzoceravolo a Palma Campania

A segnalare l'accaduto sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno contattato i soccorsi

Momenti di paura nelle scorse ore a Palma Campania, dove una Ford Mustang è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava ai margini della carreggiata, in località Pozzoceravolo, lungo la direttrice in direzione Nola. L'incendio ha attirato l'attenzione degli automobilisti in transito, che hanno immediatamente dato l'allarme.Secondo le prime informazioni, l'auto era ferma sul bordo della strada quando è stata interessata dal rogo. Le cause dell'incendio restano al momento sconosciute e non è ancora chiaro che cosa abbia provocato l'innesco delle fiamme.L'intervento dei vigili del fuocoA segnalare l'accaduto sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno contattato i soccorsi dopo aver notato la vettura in fiamme. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area interessata.L'episodio ha suscitato preoccupazione tra chi percorreva quel tratto stradale, soprattutto per la presenza delle fiamme a ridosso della carreggiata.Da chiarire le cause del rogoRestano ancora diversi aspetti da ricostruire. Al momento non sono disponibili informazioni certe sulle circostanze in cui la Ford Mustang abbia preso fuoco, né è possibile stabilire se l'incendio sia stato causato da un guasto tecnico o da altri fattori.Ulteriori elementi potranno emergere dagli eventuali accertamenti successivi all'intervento dei soccorritori. La dinamica dell'accaduto resta dunque da chiarire.