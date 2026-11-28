TENTATO OMICIDIO Palma Campania, 16enne prende a coltellate un 18enne

I militari hanno rinvenuto e sequestrato l’arma, un coltello a serramanico, ritenuto quello utilizzato durante l’aggressione

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Palma Campania con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un giovane di 18 anni. L’aggressione si è verificata nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30, all’interno di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.A chiedere l’intervento dei militari è stato il personale della struttura, che aveva segnalato al numero di emergenza 112 una lite in corso tra alcuni ospiti. Una volta arrivati sul posto, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.La lite tra il 18enne e un ragazzo di 15 anniDalle prime ricostruzioni è emerso che poco prima un ospite di 18 anni aveva avuto un litigio con un connazionale di 15 anni. Nel corso della discussione sarebbe intervenuto un terzo ragazzo, di 16 anni, che avrebbe colpito il maggiorenne con diversi fendenti utilizzando un coltello.I militari hanno rinvenuto e sequestrato l’arma, un coltello a serramanico, ritenuto quello utilizzato durante l’aggressione. È stata inoltre acquisita una felpa indossata dalla vittima, sulla quale erano visibili i fori provocati dalla lama e tracce di sangue.Cinque ferite, una ha provocato un lieve pneumotoraceIl 18enne è stato soccorso e trasportato in ospedale. I medici hanno riscontrato cinque ferite da taglio, localizzate tra il torace e la coscia destra.Una delle lesioni ha provocato una ferita penetrante e un lieve pneumotorace, una condizione caratterizzata dalla presenza di aria nello spazio tra il polmone e la parete toracica.Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata, ma, secondo quanto riferito, non è in pericolo di vita.Il 16enne trasferito al centro di prima accoglienza di NapoliAl termine delle indagini condotte nell’immediatezza dei fatti, i Carabinieri hanno arrestato il sedicenne con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Napoli, nella zona di Colli Aminei.Proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e le responsabilità dei soggetti coinvolti.