SOVRAFFOLLAMENTO Maxi-operazione a Palma Campania: il bilancio è di 38 denunce

la Polizia Locale, in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Nola, ha effettuato verifiche in 58 appartamenti

Appartamenti trasformati in alloggi sovraffollati, con condizioni igienico-sanitarie precarie e possibili rischi per la sicurezza degli occupanti. È quanto emerso da un’articolata operazione di controllo condotta nella serata di ieri a Palma Campania, dove la Polizia Locale, in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Nola, ha effettuato verifiche in 58 appartamenti.L’intervento è stato disposto dopo due incendi verificatisi nell’arco di appena venti giorni. Gli episodi hanno acceso l’attenzione sulle condizioni degli immobili e sulla necessità di accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e abitabilità, soprattutto negli alloggi destinati a ospitare più persone.Nel corso delle ispezioni, in 18 appartamenti sono state rilevate situazioni di sovraffollamento e condizioni igienico-sanitarie giudicate precarie. Complessivamente, 36 persone, tra proprietari e locatari, sono state segnalate in relazione alle violazioni riscontrate.Secondo quanto emerso durante i controlli, in diversi casi sarebbe stata utilizzata in maniera fittizia la formula dell'attività di affittacamere. Una modalità che, secondo gli accertamenti, avrebbe consentito di ricavare il massimo profitto da abitazioni trasformate in alloggi con spazi e condizioni non adeguati al numero degli ospiti.Sequestrati materassi e bombole di gasL'operazione ha portato anche a 55 sequestri di materassi e al sequestro di circa dieci bombole di gas, in violazione dell'ordinanza sindacale. Materiali e attrezzature che, secondo quanto accertato, non rispettavano le disposizioni previste per la sicurezza degli ambienti.Alle verifiche hanno partecipato, oltre agli agenti della Polizia Locale e del Commissariato di Nola, anche il personale dell'Ufficio Tecnico comunale e del servizio Manutenzione. I tecnici hanno operato per gli accertamenti di rispettiva competenza, contribuendo a verificare le condizioni degli immobili sotto il profilo strutturale e manutentivo.Il sindaco: «Controlli a tutela degli occupanti e della collettività»Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, ha sottolineato l'importanza dell'intervento, nato dall'esigenza di fare chiarezza sulle condizioni degli alloggi dopo i recenti incendi e di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.«Un intervento articolato e capillare, nato dall'esigenza di fare piena luce sulle condizioni degli alloggi dopo i recenti incendi e di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, a tutela degli occupanti e della collettività», ha dichiarato il primo cittadino.Donnarumma ha quindi ringraziato gli operatori coinvolti: «Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale, oltre che i tecnici dell'Ufficio e i manutentori, per la grandissima professionalità, e gli uomini della Polizia di Stato nella persona del Commissario, la dottoressa Giovanna Salerno».L'attività di controllo ha permesso di portare alla luce situazioni abitative considerate problematiche e di avviare le segnalazioni nei confronti dei soggetti coinvolti. L'obiettivo, ha ribadito l'amministrazione comunale, è garantire condizioni di maggiore sicurezza negli edifici e tutelare chi vi abita, oltre che l'intera comunità.