A30, chiudono le uscire di Palma Campania e Nocera

Autostrade per l'Italia raccomanda agli automobilisti di programmare i propri spostamenti

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono l'Autostrada A30 Caserta-Salerno. Per consentire interventi di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale, sono state programmate alcune chiusure notturne che interesseranno le stazioni di Palma Campania e Nocera Pagani. Nel dettaglio, dalle ore 22 di lunedì 6 luglio alle ore 6 di martedì 7 luglio sarà chiusa la stazione di Palma Campania in entrata verso Caserta e in uscita per i veicoli provenienti da Salerno. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale.



Durante la chiusura, Autostrade per l'Italia invita gli automobilisti diretti verso Caserta a utilizzare la stazione di Nola, mentre chi viaggia da Salerno e deve uscire a Palma Campania potrà utilizzare la stazione di Sarno.



Ulteriori limitazioni sono previste nelle notti di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, sempre nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino. In queste tre notti sarà infatti chiusa la stazione di Nocera Pagani in uscita per i veicoli provenienti da Salerno, per consentire i lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione.



Per limitare i disagi, la società concessionaria consiglia agli utenti di uscire alla stazione di Castel San Giorgio, individuata come percorso alternativo durante il periodo di chiusura.



Autostrade per l'Italia raccomanda agli automobilisti di programmare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità e di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso.