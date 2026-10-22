Blocco dei tir: chiusi gli svincoli di Nola e Palma Campania

Le chiusure si aggiungono a quelle già segnalate al casello di Nocera-Pagani, contribuendo ad aggravare i disagi per gli automobilisti

Proseguono i disagi sulla rete autostradale della Campania per la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante. Nonostante la rimozione di alcuni blocchi, la circolazione resta condizionata dalle manifestazioni e dalle chiusure di diversi svincoli. Dopo il casello di Nocera-Pagani, lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno vengono segnalate limitazioni agli accessi di Nola e Palma Campania. Proteste anche a Napoli, nella zona di Pianura.A30, chiusi gli svincoli di Nola e Palma CampaniaLa situazione più delicata riguarda l’autostrada A30 Caserta-Salerno, dove viene segnalata la chiusura dello svincolo di Nola, sia in entrata sia in uscita, da entrambe le provenienze.Limitazioni anche per lo svincolo di Palma Campania, chiuso in uscita per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni.Le chiusure si aggiungono a quelle già segnalate al casello di Nocera-Pagani, contribuendo ad aggravare i disagi per gli automobilisti e per chi deve spostarsi lungo i collegamenti autostradali regionali.Sebbene alcuni blocchi siano stati rimossi, la protesta continua a incidere sulla viabilità. La situazione rimane in evoluzione e le condizioni di circolazione possono cambiare in base all’andamento delle manifestazioni.La protesta arriva anche a PianuraLe iniziative di protesta non riguardano soltanto la rete autostradale. Manifestazioni vengono segnalate anche a Napoli, nel quartiere Pianura, alla rotonda di Don Giustino.La mobilitazione degli autotrasportatori è legata al caro carburante, che continua a pesare sui costi di gestione delle imprese del settore. I blocchi e le manifestazioni stanno interessando diversi punti del territorio campano, con ripercussioni sulla circolazione.Viabilità sotto pressioneLa rimozione di alcuni presidi non ha quindi riportato la situazione alla normalità. Le chiusure degli svincoli e le manifestazioni in corso rendono necessario prestare attenzione agli aggiornamenti sulla viabilità prima di mettersi in viaggio, soprattutto per chi deve utilizzare l’A30 e raggiungere le aree interessate dalla protesta.Per gli automobilisti è consigliabile verificare le comunicazioni ufficiali dei gestori autostradali e delle autorità locali, in modo da individuare eventuali percorsi alternativi.