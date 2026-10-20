Trionfo a suon di musica per gli "Amici di Pozzoromolo": la Canzone d'Occasione è la loro
La Quadriglia quest'anno festeggia un traguardo straordinario: ben 30 anni insieme
Il Carnevale di Palma Campania ha incoronato i suoi re della musica. A trionfare nella competizione per la canzone d'occasione è stata la storica Quadriglia "Amici di Pozzoromolo", che quest'anno festeggia un traguardo straordinario: ben 30 anni insieme. Un traguardo importante che unisce la forza di una tradizione che non passa mai a un entusiasmo contagioso. L'opera vincitrice unisce sapientemente le sonorità tipiche della tradizione locale – tra fiati, putipù e tammorre – a contaminazioni moderne e internazionali, portando idealmente "Broadway a Palma". Un vero e proprio inno alla festa, alla sfilata sotto la luna piena e al legame viscerale con il territorio, racchiuso nel motto che ha fatto ballare tutta la piazza: "Non è festa, è una malattia". Dietro questo grande successo c'è il talento e la dedizione degli autori Carrella Paolo, Catapano Gennaro e Settembre Marco, che sono riusciti a catturare l'essenza di tre decenni di storia, passione e divertimento puro. Uno spettacolo che non si ferma alla sola musica, ma che viaggia sull'arte teatrale, con gli sketch realizzati Ester Iovino e dal ballerino e coreografo Francesco Spatuzzi.
Il brano vincitore: "30 Anni Insieme"Autori: Carrella Paolo, Catapano Gennaro, Settembre Marco Di seguito il testo
Mhm, yeah, yeah, yeah
Mhm, yeah, yeah
Yeah
Trent’anni insieme
Ma la forza che abbiamo mostrato
Non passa mai, no, mai!
Sicuramente
Palma guarda la nostra Quadriglia pure stasera
Marò, che scena!
Siamo pronti a difendere
Questo spettacolo insieme
La piazza grida il tuo nome
Con i fiati, putipù e tammorre
Vuoi la verità?
Ora penso a me
In mezzo a questo disordine
Sarà strano, ma ti sento addosso
[Ritornello]
Come un’ossessione, Luigi il maestro è qui
Al centr del cerchio così
Broadway a Palma e il martedì
Bailando con Palma asì
Per tre giorni la piazza è mia
Non è festa, è una malattia
Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)
Questo Carnevale Palmese
Ándale, ándale
Suona il putipù, tammorra e mandale!
Fammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo la sfilata
Sotto la luna piena
Pozzoromolo è sincera
Una storia che dura una vita intera
Questa festa non fa mai male
Tra noi saranno solamente
3 sere di festa
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo ritmo dentro al petto
Io lo sento addosso
[Ritornello]
Come un’ossessione, Luigi il maestro è qui
Al centr del cerchio così
Broadway a Palma e il martedì
Bailando con Palma asì
Per tre giorni la piazza è mia
Non è festa, è una malattia
Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)
Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)
Questo Carnevale Palmese
Vado a brodway, brodway, brodway, brodway
Ahahahah, uh (yeah, yeah, ah)
Vado a brodway, brodway, brodway, brodway ah
Guaglió, stiamo correndo un po' troppo godiamoci il momento
[Ritornello Finale]
Come un’ossessione,Luigi il maestro è qui
Al centr del cerchio così
Broadway a Palma e il martedì
Bailando con Palma asì
Per tre giorni la piazza è mia
Non è festa, è una malattia
Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)
Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)
Questo Carnevale Palmese