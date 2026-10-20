Trionfo a suon di musica per gli "Amici di Pozzoromolo": la Canzone d'Occasione è la loro

La Quadriglia quest'anno festeggia un traguardo straordinario: ben 30 anni insieme

Il Carnevale di Palma Campania ha incoronato i suoi re della musica. A trionfare nella competizione per la canzone d'occasione è stata la storica Quadriglia "Amici di Pozzoromolo", che quest'anno festeggia un traguardo straordinario: ben 30 anni insieme. Un traguardo importante che unisce la forza di una tradizione che non passa mai a un entusiasmo contagioso. L'opera vincitrice unisce sapientemente le sonorità tipiche della tradizione locale – tra fiati, putipù e tammorre – a contaminazioni moderne e internazionali, portando idealmente "Broadway a Palma". Un vero e proprio inno alla festa, alla sfilata sotto la luna piena e al legame viscerale con il territorio, racchiuso nel motto che ha fatto ballare tutta la piazza: "Non è festa, è una malattia". Dietro questo grande successo c'è il talento e la dedizione degli autori Carrella Paolo, Catapano Gennaro e Settembre Marco, che sono riusciti a catturare l'essenza di tre decenni di storia, passione e divertimento puro. Uno spettacolo che non si ferma alla sola musica, ma che viaggia sull'arte teatrale, con gli sketch realizzati Ester Iovino e dal ballerino e coreografo Francesco Spatuzzi.



Il brano vincitore: "30 Anni Insieme"Autori: Carrella Paolo, Catapano Gennaro, Settembre Marco Di seguito il testo



Mhm, yeah, yeah, yeah

Mhm, yeah, yeah

Yeah

Trent’anni insieme

Ma la forza che abbiamo mostrato

Non passa mai, no, mai!

Sicuramente

Palma guarda la nostra Quadriglia pure stasera

Marò, che scena!

Siamo pronti a difendere

Questo spettacolo insieme

La piazza grida il tuo nome

Con i fiati, putipù e tammorre

Vuoi la verità?

Ora penso a me

In mezzo a questo disordine

Sarà strano, ma ti sento addosso

[Ritornello]

Come un’ossessione, Luigi il maestro è qui

Al centr del cerchio così

Broadway a Palma e il martedì

Bailando con Palma asì

Per tre giorni la piazza è mia

Non è festa, è una malattia

Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)

Questo Carnevale Palmese

Ándale, ándale

Suona il putipù, tammorra e mandale!

Fammi vedere cosa indossi stasera

Poi facciamo la sfilata

Sotto la luna piena

Pozzoromolo è sincera

Una storia che dura una vita intera

Questa festa non fa mai male

Tra noi saranno solamente

3 sere di festa

Andamento lento

Non posso fermare il tempo

Questo ritmo dentro al petto

Io lo sento addosso

[Ritornello]

Come un’ossessione, Luigi il maestro è qui

Al centr del cerchio così

Broadway a Palma e il martedì

Bailando con Palma asì

Per tre giorni la piazza è mia

Non è festa, è una malattia

Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)

Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)

Questo Carnevale Palmese

Vado a brodway, brodway, brodway, brodway

Ahahahah, uh (yeah, yeah, ah)

Vado a brodway, brodway, brodway, brodway ah

Guaglió, stiamo correndo un po' troppo godiamoci il momento



[Ritornello Finale]

Come un’ossessione,Luigi il maestro è qui

Al centr del cerchio così

Broadway a Palma e il martedì

Bailando con Palma asì

Per tre giorni la piazza è mia

Non è festa, è una malattia

Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)

Questo Carnevale Palmese (ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi)

Questo Carnevale Palmese



