ARTE CULINARIA Palma Campania, Jolly conquista il premio per la migliore pizza d’autore e trionfa con la sua "Casatiello”

Il premio assegnato dalla guida di Luciano Pignataro valorizza il lavoro di ricerca di Gennaro Catapano

Il riconoscimento arriva dalla Guida delle pizzerie della Campania firmata da Luciano Pignataro. Gennaro Catapano convince con una creazione che reinterpreta uno dei simboli della tradizione gastronomica napoletana attraverso tecniche contemporanee.



La tradizione partenopea incontra la creatività della pizza contemporanea e conquista un importante riconoscimento gastronomico. La Pizzeria Jolly di Palma Campania si aggiudica il premio per la migliore pizza d’autore nell’ambito della Guida delle pizzerie della Campania di Luciano Pignataro. A firmare la preparazione premiata è Gennaro Catapano, che ha scelto di rendere omaggio a uno dei prodotti più rappresentativi della cucina napoletana: il casatiello.



La Pizza Casatiello conquista la giuria



La creazione premiata porta proprio il nome di “Pizza Casatiello” e nasce dall’incontro tra due grandi protagonisti della tradizione dei lievitati campani. Non si tratta di una semplice riproposizione del re della tavola pasquale, ma di una reinterpretazione che ne trasferisce sapori e ingredienti su una pizza, valorizzandoli con tecniche moderne. Il risultato è una proposta che punta a conservare l’identità del piatto tradizionale, trasformandone la struttura e la presentazione.



Il ripieno tra salumi, provola e tuorlo marinato



A caratterizzare la pizza è il cornicione, farcito con il misto di salumi tipico del casatiello. Al centro trovano spazio la provola, il tuorlo d’uovo marinato e una spolverata di pepe. Un insieme di ingredienti che richiama immediatamente i sapori del celebre casatiello napoletano, ma li combina in una veste diversa, con un equilibrio tra consistenze e gusto.



Tradizione e innovazione nel piatto



Il premio assegnato dalla guida di Luciano Pignataro valorizza il lavoro di ricerca di Gennaro Catapano e della Pizzeria Jolly, capaci di trasformare un riferimento della memoria gastronomica locale in una proposta d’autore. La Pizza Casatiello diventa così un omaggio alla cultura culinaria partenopea: due mondi della lievitazione che si incontrano, senza perdere il legame con le proprie origini.