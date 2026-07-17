Pizzeria Jolly a Palma Campania: nuova sala, 70 coperti e cucina stagionale contro lo spreco alimentare

In questo periodo il menu è stato rinnovato seguendo la naturale disponibilità dei prodotti

A Palma Campania la tradizione della pizza napoletana continua a evolversi senza perdere la propria identità. La Pizzeria Jolly, creata da Gennaro Catapano, inaugura una nuova fase della sua crescita con l’apertura della nuova sala e un’importante evoluzione del suo progetto gastronomico. Con questo ampliamento, il locale raggiunge oggi circa 70 coperti, confermandosi come una realtà sempre più strutturata e accogliente nel panorama della ristorazione locale. Un traguardo significativo che nasce da un percorso iniziato con semplicità e determinazione: dall’asporto ai primi tavoli, fino a una pizzeria che oggi punta a offrire un’esperienza completa, fatta di gusto, ospitalità e identità territoriale.



Il cuore della filosofia della Pizzeria Jolly resta la cucina stagionale e il rispetto delle materie prime. In questo periodo, il menu è stato rinnovato seguendo la naturale disponibilità dei prodotti: niente friarielli, ma spazio a melanzane, zucchine e pomodorini, lavorati con attenzione e creatività per valorizzarne ogni parte. Le melanzane, ad esempio, diventano protagoniste in più preparazioni: dalla classica parmigiana fino alle versioni sott’olio, pensate per ridurre gli sprechi e garantire una gestione più sostenibile delle risorse. Lo stesso approccio viene applicato alle zucchine, utilizzate sia sott’olio sia fritte per la tradizionale pizza Nerano. Anche i pomodorini non vengono mai sprecati: in cucina si trasformano in creme e basi aromatiche che arricchiscono le preparazioni.



La sostenibilità non è uno slogan, ma un metodo di lavoro quotidiano. L’obiettivo è chiaro: evitare lo spreco alimentare attraverso una cucina intelligente, che valorizzi ogni ingrediente e riduca al minimo gli scarti, senza rinunciare alla qualità e al gusto. Dietro questo progetto c’è la visione di Gennaro Catapano, che fin da giovanissimo ha scelto di investire nel proprio territorio e nella sua passione per la pizza. Dopo il diploma alberghiero, ha costruito passo dopo passo una realtà familiare che oggi è diventata un punto di riferimento per chi cerca autenticità e calore umano. Il nome “Jolly” rappresenta proprio questo spirito: un omaggio alla famiglia e, in particolare, al padre, figura instancabile e presenza costante nella vita della pizzeria. Un simbolo di lavoro, dedizione e continuità che si riflette anche nello staff, affiatato e partecipe di una stessa visione.



L’ambiente rinnovato, con la nuova sala, mantiene lo stile rustico e accogliente che caratterizza il locale, ma con una maggiore capacità ricettiva e una cura ancora più attenta per il comfort degli ospiti. Non è solo una pizzeria, ma un luogo pensato per vivere un’esperienza conviviale completa. La crescita della Pizzeria Jolly dimostra come sia possibile innovare restando fedeli alle proprie origini. Un equilibrio tra tradizione e futuro che si ritrova in ogni pizza servita, in ogni scelta in cucina e in ogni dettaglio del servizio. Perché, come ama dire lo stesso Gennaro Catapano, ricordare da dove si parte è il modo migliore per sapere dove si vuole arrivare.