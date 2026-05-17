Palma Campania, sigilli a locale in condizioni igieniche pietose

L’attività ispettiva è stata condotta dagli agenti della Polizia Locale insieme ai medici dell’Asl competente

Nuovo intervento a Palma Campania, dove un locale è stato chiuso a seguito di controlli che avrebbero fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie. Durante l’operazione sarebbero stati trovati ambienti in condizioni definite “pietose”, con presenza di sporcizia e alimenti ritenuti non idonei, successivamente sequestrati e distrutti. L’attività ispettiva è stata condotta dagli agenti della Polizia Locale insieme ai medici dell’Asl competente, intervenuti per verificare il rispetto delle norme igieniche e sanitarie previste per le attività di somministrazione e conservazione degli alimenti.

A commentare l’operazione è stato il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che attraverso un messaggio pubblico ha parlato di “nuovo sequestro” ringraziando sia la Polizia Locale sia il personale sanitario dell’Asl per il lavoro svolto durante i controlli.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come le attività di verifica proseguiranno anche nei prossimi giorni, evidenziando l’importanza delle segnalazioni dei cittadini per individuare situazioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica.

Le autorità stanno ora completando gli accertamenti amministrativi e sanitari relativi alla struttura interessata dal provvedimento di chiusura.