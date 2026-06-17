A Palma Campania "Pozzoromolo in festa" con la quarta edizione de "La Corrida"

Ecco i contatti per chi vuole partecipare per mettere in mostra il proprio talento

Palma Campania si prepara a una serata all’insegna di tradizione, musica e buona cucina. In occasione del 30° anniversario, “Gli Amici di Pozzoromolo” presentano l’evento “Pozzoromolo in Festa”, in programma il 13 luglio 2026 alle ore 20.00, con la 4ª edizione de “La Corrida”. Una manifestazione ormai attesa dal pubblico locale, che unisce intrattenimento e spirito di comunità in una cornice festosa e colorata. Il programma della serata promette spettacolo e partecipazione, valorizzando talenti e momenti di allegria condivisa. A condurre l’evento sarà Rosa D’Auria, mentre la serata sarà trasmessa in diretta su Radio Punto Zero, pronta a raccontare ogni momento dal palco.Il messaggio degli organizzatori è chiaro e diretto: “Hai un talento segreto? È il momento di farsi sentire! Iscriviti alla Corrida di Palma Campania.” Un invito aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco davanti al pubblico, tra ironia, emozione e spontaneità. Il palco e il microfono saranno a disposizione dei partecipanti per una serata che promette sorprese.In diretta su Radio Punto Zero, l’appuntamento si conferma quindi come uno degli eventi più vivaci dell’estate palmese, capace di unire spettacolo, tradizione e partecipazione popolare. Per chi desidera iscriversi o ricevere informazioni sulla partecipazione, sono attivi i seguenti contatti: 333 7943399 e 327 1380742.