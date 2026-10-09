Palma Campania, incendio in un appartamento di via Marconi: parte la task force

L’attenzione del Comune resterà alta soprattutto nella zona interessata dall’incendio

Un incendio divampato nei giorni scorsi in un appartamento di una palazzina di via Marconi ha fatto scattare nuove verifiche sulle condizioni di sicurezza degli edifici a Palma Campania. Le fiamme non hanno provocato conseguenze per le persone, ma i danni riportati dalla struttura hanno spinto il Comune a interdire alcuni piani dello stabile.A riferirlo è il sindaco Nello Donnarumma, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di prevenire situazioni potenzialmente pericolose attraverso controlli costanti all’interno delle abitazioni.«I controlli non sono inutili»Per il primo cittadino, quanto accaduto conferma l’importanza delle verifiche già avviate sul territorio, con particolare attenzione agli impianti domestici e ai possibili fattori di rischio.«Questo episodio dimostra come non siano inutili i controlli che facciamo ormai quotidianamente all’interno delle abitazioni», ha dichiarato Donnarumma. Tra le attività indicate dal sindaco figurano il sequestro delle bombole di gas ritenute irregolari e le ispezioni degli impianti elettrici, interventi che rientrano nella strategia di prevenzione adottata dall’amministrazione.Via Marconi sotto osservazioneL’attenzione del Comune resterà alta soprattutto nella zona interessata dall’incendio. Donnarumma ha annunciato un ulteriore rafforzamento delle verifiche, con una task force che dovrà passare in rassegna tutti gli appartamenti della palazzina.«Continueremo a intensificare i controlli con particolare attenzione a via Marconi», ha assicurato il sindaco, anticipando una linea d’intervento improntata alla verifica delle condizioni di sicurezza senza eccezioni.Verifiche anche sulle responsabilità condominialiL’attività ispettiva, secondo quanto annunciato dal primo cittadino, riguarderà l’intero edificio e non soltanto le singole abitazioni. Nel suo intervento, Donnarumma ha precisato che le verifiche coinvolgeranno anche gli amministratori di condominio.La posizione del sindaco è netta: «Una task force per controllare tutti gli appartamenti della palazzina senza fare sconti a nessuno, amministratori di condominio inclusi».L’obiettivo è individuare eventuali situazioni irregolari e ridurre i rischi per chi vive nello stabile. Intanto, restano le limitazioni disposte dopo i danni provocati dalle fiamme, in attesa delle verifiche necessarie sulle condizioni delle strutture interessate.