Successo per l’apertura di “Estate a Palma”, Borgo Castello saluta il concerto dei Gatos do Mar

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Elvira Franzese: «Un risultato oltre ogni più rosea previsione. La città ha risposto con entusiasmo a una rassegna pensata per i cittadini e per valorizzare i luoghi più belli di Palma Campania»

Ha preso ufficialmente il via “Estate a Palma”, il ricco cartellone di eventi promosso dal Comune di Palma Campania e dall’Assessorato alla Cultura, con appuntamenti distribuiti in diversi luoghi simbolo della città. La serata inaugurale si è svolta nella suggestiva cornice del Torrione del Borgo Castello, dove la performance jazz dei Gatos do Mar ha richiamato un pubblico numerosissimo, facendo registrare presenze superiori a ogni aspettativa. I numerosi spettatori hanno seguito il concerto lasciandosi trasportare dalle musica in uno scenario di straordinaria bellezza. Il panorama mozzafiato, la piacevole frescura serale e il fascino del Borgo Castello hanno fatto da cornice alle note che hanno inaugurato una rassegna pensata per offrire ai cittadini momenti di cultura, spettacolo e condivisione.Grande soddisfazione è stata espressa dal Vicesindaco-Assessore alla Cultura del Comune di Palma Campania, Elvira Franzese: «È iniziata “Estate a Palma”, un cartellone ricchissimo di eventi che attraverserà diversi luoghi della nostra meravigliosa città. Non ci sono parole per descrivere l’emozione vissuta durante la prima serata: l’evento è andato oltre ogni più rosea previsione. Abbiamo visto il Torrione del Borgo Castello completamente gremito per assistere alla splendida performance jazz dei Gatos do Mar. Il panorama mozzafiato hanno accompagnato le note che hanno dato il via a questa meravigliosa rassegna, pensata per i cittadini di Palma Campania e per valorizzare il nostro territorio». Entusiasmo e soddisfazione anche da parte del Primo Cittadino Nello Donnarumma espressa attraverso i canali social invitando alla partecipazione per le prossime date: «La prima serata di "Estate a Palma" è stata un successo. Location da favola, artisti straordinari e tanta gente per questo primo appuntamento. Scopri le altre date per non perderti gli altri appuntamenti». Il successo dell’appuntamento inaugurale conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire in una proposta culturale gratuita, diffusa e di qualità, capace di rendere protagonisti i luoghi più affascinanti della città e di favorire la partecipazione della comunità. Il prossimo appuntamento di “Estate a Palma” è in programma nella Corte del Palazzo Comunale, dove sarà protagonista Mario Autore, Nastro d’Argento, con lo spettacolo “Dante”.