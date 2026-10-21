Casa distrutta dalle fiamme a Palma Campania

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine

Notte di apprensione a Palma Campania, dove un incendio ha gravemente danneggiato un appartamento situato in vico Forcella, nei pressi di Largo Marconi. Il rogo è scoppiato intorno all’una e ha rapidamente coinvolto l’abitazione, che al termine dell’incendio è risultata completamente distrutta dalle fiamme.



L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per gli accertamenti e per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.



Abitazione distrutta, nessun ferito



Nonostante la gravità dei danni, il bilancio dell’incendio non registra, secondo le prime informazioni, persone ferite. Le fiamme hanno però compromesso completamente l’abitazione, rendendo ingenti i danni materiali.



I pompieri hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza i locali interessati, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire quanto accaduto.



Resta da stabilire che cosa abbia innescato l’incendio e se vi siano elementi utili a individuare l’origine delle fiamme.



Accertamenti sulle cause del rogo



Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra gli aspetti da verificare c’è anche la possibilità che l’incendio sia stato provocato da un fattore esterno, ma non risultano ancora accertamenti conclusivi che consentano di confermare questa eventualità.



Saranno le verifiche tecniche e investigative a chiarire la dinamica dell’episodio e a stabilire se il rogo sia riconducibile a un incidente o ad altre cause.



L’attenzione resta dunque concentrata sugli accertamenti successivi all’intervento dei soccorritori. A Palma Campania rimane la conta dei danni di un incendio che ha cancellato un’intera abitazione, fortunatamente senza conseguenze per l’incolumità delle persone.