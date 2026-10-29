L'EVENTO A Palma Campania torna il Villaggio delle Zucche: due giorni di festa nel cuore della città

Il 30 e 31 ottobre piazza De Martino si trasforma in un suggestivo villaggio autunnale tra zucche, laboratori, musica, giochi e divertimento per tutta la famiglia. L’ingresso sarà gratuito

L’autunno palmese si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e amati della stagione. Torna a Palma Campania il Villaggio delle Zucche, un evento ormai diventato un vero e proprio cult, capace di coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera unica, tra colori, creatività e tanto divertimento.Il centro cittadino, e in particolare piazza De Martino, si trasformerà in un suggestivo villaggio a tema autunnale, pronto ad accogliere famiglie, bambini e visitatori con un ricco programma di attività e attrazioni.L’appuntamento è fissato per venerdì 30 ottobre, dalle ore 17 alle 22, e sabato 31 ottobre, dalle ore 17 alle 23. Due giornate all’insegna della spensieratezza, durante le quali sarà possibile immergersi nell’atmosfera tipica della stagione, tra zucche, laboratori creativi, gonfiabili, area food, dj set e la richiestissima area selfie, pensata per immortalare i momenti più belli della festa.Un evento che punta a mettere davvero tutti d’accordo, dai più piccoli a mamma e papà, offrendo un’occasione di incontro, socialità e divertimento nel cuore della città.La manifestazione è organizzata dal Comune di Palma Campania, grazie all’impegno dell’assessore Gina Santella e del consigliere incaricato alle attività produttive Pasquale Carbone. L’ingresso al Villaggio delle Zucche sarà completamente gratuito, rendendo l’iniziativa accessibile a tutti.Intanto cresce l’attesa per le novità che accompagneranno questa nuova edizione. Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a restare aggiornati attraverso le pagine ufficiali, dove nei prossimi giorni saranno svelati ulteriori dettagli e anticipazioni.Il conto alla rovescia è già iniziato: il 30 e 31 ottobre Palma Campania si prepara a vestirsi d’autunno e a trasformare il centro cittadino in un luogo di festa, colori e allegria.Un appuntamento da segnare in agenda e da non perdere: il Villaggio delle Zucche torna a Palma Campania, e il divertimento è assicurato per tutta la famiglia.