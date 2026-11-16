L'EVENTO Palma Campania, da oggi tre giorni dedicati alla Rivoluzione del 1799: in scena la storia di Vincenzo Russo

rientra nelle manifestazioni delle Giornate Russiane, promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune

Palma Campania torna a raccontare una delle pagine più significative e drammatiche della storia napoletana attraverso il linguaggio del teatro. Per tre giornate, il palcoscenico del teatro comunale diventerà il luogo di una ricostruzione storica dedicata agli avvenimenti del 1799 e alle figure che animarono la stagione della Repubblica Partenopea.L'iniziativa, in programma da oggi lunedì 16, poi domani martedì 17 e fino a mercoledì 18 novembre, rientra nelle manifestazioni delle Giornate Russiane, promosse dall'assessorato alla Cultura del Comune nell'ambito della XXVII edizione del Premio Vincenzo Russo. Al centro della rappresentazione, intitolata “1799 – La Rivoluzione Partenopea”, ci sarà proprio la vicenda umana e politica di Vincenzo Russo, figura alla quale è dedicato il premio.Un racconto teatrale tra rivoluzione e restaurazioneA realizzare lo spettacolo è il laboratorio teatrale Gulliver, sotto la direzione di Gabriela Maiello. La narrazione accompagnerà il pubblico attraverso le diverse fasi della rivoluzione: dalla nascita della Repubblica fino alla sua caduta, ripercorrendo il destino di quanti ne sostennero gli ideali e pagarono un prezzo drammatico per le proprie convinzioni.La struttura dello spettacolo alternerà il racconto degli eventi alla rappresentazione delle vicende dei protagonisti. Tra i personaggi portati sul palco figurano Eleonora Fonseca de Pimentel, re Ferdinando e Carolina, Michele “o' pazzo”, i cardinali Ruffo e Zurlo, oltre allo stesso Vincenzo Russo. Per quest'ultimo sono previsti anche momenti dedicati alla lettura di alcuni passaggi dei suoi Pensieri Politici.Gli studenti coinvolti nella rappresentazioneIl progetto non si limita alla ricostruzione degli avvenimenti storici, ma punta anche a favorire la partecipazione delle nuove generazioni. Sul palco saranno infatti presenti gli studenti dell'ISIS “Antonio Rosmini”, coinvolti in un percorso che mette in relazione la memoria storica con l'esperienza teatrale.La rassegna nasce inoltre dalla collaborazione con l'Associazione Vincenzo Russo, a conferma del legame tra l'iniziativa culturale e la figura alla quale è intitolato il premio.Tre appuntamenti aperti alla cittadinanzaLe rappresentazioni sono distribuite nell'arco delle tre giornate: lunedì sono previsti due appuntamenti, uno al mattino e uno nel pomeriggio; martedì e mercoledì lo spettacolo andrà invece in scena al mattino.L'ingresso è aperto al pubblico, con un'attenzione particolare rivolta agli istituti scolastici del territorio. L'obiettivo è offrire agli studenti e alla comunità un'occasione per avvicinarsi alla storia della Repubblica Partenopea attraverso una forma di divulgazione che unisce recitazione, narrazione e approfondimento.