Sovraffollamento a Palma Campania, sequestrati 500 materassi

Il materiale sequestrato viene quindi trasferito in un'area destinata alla sua custodia

Un'immagine insolita ha riportato al centro dell'attenzione il problema del sovraffollamento abitativo a Palma Campania. In un capannone comunale sono stati raccolti centinaia di materassi e letti rimossi nel corso dei controlli effettuati nelle abitazioni del territorio.A mostrarli sui social è stato il sindaco Nello Donnarumma, esponente di Fratelli d'Italia, che ha utilizzato le fotografie per raccontare l'attività portata avanti dalla Polizia Municipale e dall'ufficio tecnico.Secondo quanto riferito dal primo cittadino, nell'ultimo anno sono stati sottoposti a sequestro quasi 500 letti ritenuti in eccesso rispetto alle condizioni abitative riscontrate durante le verifiche.I controlli contro il sovraffollamentoIl fenomeno delle abitazioni sovraffollate è da tempo uno degli argomenti più discussi nella cittadina del Napoletano, dove è presente una consistente comunità di cittadini bengalesi.I controlli, secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale, sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni previste per gli immobili e a contrastare situazioni di sovraffollamento.Il materiale sequestrato viene quindi trasferito in un'area destinata alla sua custodia. È proprio il deposito dei materassi a essere diventato il simbolo scelto dal sindaco per mostrare concretamente i risultati dell'attività svolta dagli uffici comunali.La promessa del sindaco: «Fermarsi? Mai»Accompagnando le immagini pubblicate online, Donnarumma ha rivendicato il lavoro svolto dagli agenti e dai tecnici comunali, annunciando che i controlli proseguiranno.La linea dell'amministrazione, secondo quanto scritto dal sindaco, è quella di intensificare ulteriormente le verifiche sul territorio, senza interrompere l'attività di contrasto alle situazioni considerate irregolari.Una posizione che ha trovato numerose reazioni positive tra gli utenti che hanno commentato il post.Il dibattito divide anche i commentiLa discussione sui social, tuttavia, non si è limitata all'apprezzamento per i controlli. Alcuni commentatori hanno infatti utilizzato la vicenda per chiedere interventi ancora più incisivi nei confronti della presenza della comunità bengalese in città.Si tratta di posizioni espresse dagli utenti nei commenti e che non rappresentano necessariamente la linea dell'amministrazione comunale.La questione del sovraffollamento, infatti, si intreccia con un tema più ampio che riguarda le condizioni degli immobili, il rispetto delle regole e la convivenza all'interno di una comunità che negli anni è diventata una presenza significativa a Palma Campania.La voce fuori dal coroTra i commenti al post è comparsa anche una posizione fortemente critica nei confronti dell'iniziativa.Un utente ha ricordato la propria esperienza familiare, raccontando di aver vissuto in passato con numerosi componenti della propria famiglia all'interno di un'abitazione di circa 50 metri quadrati.Nel suo intervento ha invitato a non ridurre il problema alla sola presenza degli immigrati, sostenendo che l'attenzione pubblica dovrebbe concentrarsi anche sulle difficoltà strutturali del Paese e sulla condizione delle persone che vivono in situazioni di disagio.Una questione che resta apertaPalma Campania continua dunque a discutere di abitazioni, controlli e condizioni di sovraffollamento.Da una parte c'è l'amministrazione, che rivendica l'attività svolta dalla Polizia Municipale e dagli uffici tecnici e annuncia nuovi controlli. Dall'altra, il dibattito pubblico mostra quanto il tema sia delicato e intrecciato alla presenza di una numerosa comunità straniera.Per il Comune la parola d'ordine resta quella dei controlli. Il deposito con i quasi 500 letti sequestrati è diventato, almeno sul piano comunicativo, la fotografia di questa attività.