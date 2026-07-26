Botte e insulti alla guardia medica di Palma Campania, feriti due medici e la guardia

L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito di identificare i due protagonisti della vicenda e di avviare gli accertamenti

Momenti di tensione presso la sede dell'Asl Napoli 3 Sud di Palma Campania, dove una richiesta rifiutata dal personale sanitario si è trasformata in un episodio di aggressione ai danni di due medici e di una guardia giurata. A finire nei guai sono stati una donna di 55 anni e il figlio di 35, entrambi residenti nella zona, denunciati dai carabinieri della stazione di Palma Campania con le accuse di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali ai danni di personale sanitario. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due si sarebbero presentati presso la struttura sanitaria chiedendo al medico di turno la prescrizione di alcuni farmaci che, però, non potevano essere rilasciati con una semplice richiesta. Di fronte al rifiuto del sanitario, sarebbe scattata la reazione dei due, che avrebbero iniziato a insultare il personale presente.La situazione sarebbe poi degenerata rapidamente: madre e figlio avrebbero aggredito due medici intervenuti per gestire la situazione e successivamente anche la guardia giurata della struttura, arrivata per tentare di riportare la calma e fermare l'episodio di violenza.L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito di identificare i due protagonisti della vicenda e di avviare gli accertamenti. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno proceduto con la denuncia all'autorità giudiziaria.Le persone coinvolte nell'aggressione hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. I due medici sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Nola, dove sono stati visitati e dimessi con una prognosi di tre giorni. La guardia giurata, invece, ha ricevuto una prognosi di cinque giorni.L'episodio riporta nuovamente l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni ai danni degli operatori sanitari e del personale impegnato nei servizi pubblici, spesso chiamati a gestire situazioni di tensione durante lo svolgimento delle proprie attività.