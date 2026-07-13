CineDù 2026: gli alunni di Palma Campania nella gloria del sole protagonista alla Valle dei Templi

Per il Premio Colonna Sonora, gli alunni dell’Isis Rosmini di Palma Campania hanno realizzato un emozionante corto dal titolo: “Meravigliosamente 4/4 di silenzio”.

Nella suggestiva cornice dei Templi di Paestum, nella serata del 9 luglio, si è conclusa la XIV edizione di School Movie – CineDù, prestigioso progetto educativo e cinematografico che, anche quest’anno, ha coinvolto numerose realtà scolastiche italiane tra cui quelle della città di Palma Campania che da otto anni immancabilmente portano a casa vittorie. L’edizione 2026 è stata dedicata al tema della “Meraviglia”, intesa come capacità di riscoprire la bellezza delle relazioni umane, delle tradizioni, della cultura e dei valori che costituiscono il patrimonio più autentico delle comunità. Un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, riconoscendo il valore delle piccole cose e delle emozioni autentiche. Ed hanno ben centrato l’obiettivo gli alunni dell’Isis Rosmini con il premio alla splendida colonna sonora, e dell’IC Vincenzo Russo a cui va il premio Originalità.



Per il Premio Colonna Sonora, gli alunni dell’Isis Rosmini di Palma Campania hanno realizzato un emozionante corto dal titolo: “Meravigliosamente 4/4 di silenzio”



Il corto racconta di Luca, un pianista virtuoso che ha trasformato la musica in un esercizio meccanico senza più anima.



Quando incontra Sofia e il suo flauto, capisce che la musica non è tecnica, velocità o perfezione: è emozione, condivisione e comunicazione.



Suonando insieme trasformano un’aula qualunque in uno spazio creativo e al concerto di fine anno coinvolgono tutta la scuola.



La musica diventa così il linguaggio che salva: cura le ferite di Luca, unisce le persone, e dice ciò che le parole non riescono a dire.



È qualcosa di magico, che va dritta al cuore e cerca il senso della vita stessa.



Il concerto si conclude in un silenzio pieno: perché la vera musica non finisce con l’ultima nota, continua dentro di noi.



“La musica non serve a essere perfetti. Serve a essere vivi, a emozionarsi e a far emozionare.”



Referente Professoressa Amalia Ferretti.



Per il Premio Originalità, che ha visto protagonisti gli alunni dell’I.C. Vincenzo Russo di Palma Campania, la realizzazione del dokufilm ha inoltre dato ancor maggiore risalto alla città, essendo stato girato all’interno di uno dei palazzi storici, artistici e iconici del territorio: il Palazzo Aragonese.



“Dato che il tema era la meraviglia, nel dokufilm gli alunni hanno deciso di integrare il proprio paese, svolgendo le riprese nel Palazzo Aragonese e raccontando, grazie all’aiuto di oggetti magici, come la beneficenza non sia legata a ciò che le persone possiedono, ma alla volontà di aiutare chi ne ha più bisogno (V. Russo)”.



Referente IC Vincenzo Russo: Professoressa Giuseppina Malinconico.



Risultati importanti che vengono raggiunti dal lavoro sinergico tra istituzioni scolastiche e Amministrazione, che con entusiasmo accolgono anno dopo anno iniziative come queste, offrendo agli alunni e al territorio di Palma Campania la possibilità di emergere sempre più nel panorama nazionale e non solo.



“Una grande soddisfazione ed emozione, che per i ragazzi e per la comunità si rinnova di anno in anno.



CineDù è un’esperienza ormai irrinunciabile a cui, anno dopo anno, viene dedicato grande impegno e lavoro, grazie alla collaborazione delle istituzioni scolastiche con il supporto della nostra Amministrazione.



Un percorso che si caratterizza per tematiche sempre nuove, che vede protagonisti gli alunni che, oltre a mettersi alla prova con inventiva e sana competizione, fanno gruppo rafforzando sempre più quella che è la socialità.



Un ringraziamento particolare va a tutti loro, ai dirigenti, ai docenti e alle famiglie che, attraverso la partecipazione al progetto, portano sempre più in alto, nell’ambito delle scuole italiane, il nome di Palma Campania, rafforzando sempre più il concetto di essere un vero e proprio orgoglio palmese”.



La Consigliera incaricata alle politiche scolastiche Donatella Isernia.



Soddisfazione e complimenti anche da parte del Primo Cittadino Aniello Donnarumma che, dalle pagine social, scrive:



“Palma Protagonista a Cinedù.



La tematica di quest’anno per le scuole cittadine è stata la “Meraviglia”.



Hanno ricevuto il premio l’Isis Rosmini per la colonna sonora e la Vincenzo Russo per l’originalità.



Gli alunni sono stati premiati nella cornice dei Templi di Paestum.



Sono loro l’orgoglio della comunità. Un orgoglio palmese.”