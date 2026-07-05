Grave incendio tra Sarno e Palma Campania: canadair in azione

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e vedono impegnati i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e un mezzo aereo Canadair

Un vasto incendio è divampato questa mattina all’interno di un’ex cava dismessa situata nel territorio di Sarno, al confine con il comune di Palma Campania. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente per cause ancora da accertare, hanno generato una densa e imponente colonna di fumo nero visibile a grande distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. L’area interessata, da tempo in stato di abbandono, è stata immediatamente raggiunta dai soccorsi. Non si registrano al momento persone coinvolte o feriti, ma la situazione ha richiesto un intervento massiccio per evitare ulteriori propagazioni del rogo.Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e vedono impegnati i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e un mezzo aereo Canadair, attivato per supportare le squadre a terra. L’obiettivo è circoscrivere quanto prima le fiamme, rese più difficili da contenere a causa delle alte temperature e delle condizioni di vento che stanno interessando la zona.Il lavoro dei soccorritori prosegue senza sosta per mettere in sicurezza l’area ed evitare che l’incendio possa estendersi ulteriormente verso le aree circostanti. Solo al termine delle operazioni sarà possibile avviare i rilievi tecnici necessari a chiarire l’origine del rogo e ricostruirne con precisione la dinamica.