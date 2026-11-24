IL FURTO Palma Campania, i vigili recuperano auto rubata e la riconsegnano al proprietario

Gli uomini in divisa sono intervenuti sul posto e hanno individuato la vettura, consentendo di avviare rapidamente le procedure per la restituzione

Un veicolo rubato è stato recuperato a Palma Campania grazie all'intervento degli agenti della Polizia Municipale, attivati dopo una segnalazione arrivata dalla centrale operativa dei Carabinieri di Nola.Gli uomini in divisa sono intervenuti sul posto e hanno individuato la vettura, consentendo di avviare rapidamente le procedure per la restituzione al legittimo proprietario. Il mezzo è stato riconsegnato in tempi brevi, evitando al proprietario di dover attendere a lungo per rientrarne in possesso.Controlli più frequenti sul territorioL'operazione si inserisce nell'attività quotidiana della Polizia Locale, sempre più impegnata nei servizi di controllo e vigilanza sul territorio comunale.Secondo quanto evidenziato, da quando il servizio di controllo della sosta è stato esternalizzato, gli agenti hanno potuto intensificare le attività dedicate alla sicurezza urbana, con interventi e verifiche più frequenti e incisivi.Il recupero del veicolo rappresenta un ulteriore risultato della collaborazione tra le forze impegnate nel presidio del territorio, a partire dalla centrale operativa dei Carabinieri di Nola e dalla Polizia Municipale di Palma Campania.