Il gusto prende forma: i panini su misura di Pepito a Palma Campania

ogni proposta nasce dall’equilibrio tra ingredienti genuini e accostamenti più ricercati

Nel cuore di Palma Campania, da Pepito Rosticceria Gastronomia il piacere del gusto prende vita tra profumi invitanti e combinazioni che sorprendono. Qui non si parla semplicemente di qualcosa da mangiare al volo, ma di un’esperienza costruita su misura, dove tradizione e creatività si incontrano in ogni scelta. Da Pepito, ogni proposta nasce dall’equilibrio tra ingredienti genuini e accostamenti più ricercati: puoi lasciarti conquistare dai sapori classici oppure esplorare varianti più originali, come il salmone o l’hamburger di maialino, pensate per chi ama uscire dagli schemi senza rinunciare alla qualità.

Ecco tutti i gusti, da scoprire e combinare

Carni: tra i grandi classici, bacon, bresaola, cotoletta di pollo, prosciutto cotto, prosciutto crudo; per chi ama la sostanza, doppia salsiccia, doppio hamburger, hamburger di chianina, hamburger di pollo e hamburger tra le proposte più ricercate come hamburger di maialino iberico, e poi salmone; per variare con gusto ecco kebab, mortadella, pancetta, petto di pollo, porchetta, salsiccia, salsiccia di tacchino, speck, tonno, uovo, wurstel.

Formaggi: per dare cremosità, cheddar, mozzarella, provola; per un tocco deciso, scaglie di formaggio; per i più tradizionali la sottiletta.

Contorni e salse: per aggiungere freschezza, insalata, pomodori, rucola; per un gusto più intenso, broccoli, cipolla caramellata, cipolla cotta, crauti, funghi, peperoni, scarola;

per chi ama le specialità, crocché, melanzane arrostite, melanzane a funghetto, parmigiana, patatine, mais. Per completare il tutto, ketchup, maionese, salsa BBQ, salsa dolce, salsa piccante, tabasco.

La vera forza di Pepito è la libertà: ogni combinazione diventa unica, ogni scelta racconta il tuo gusto. Puoi restare fedele alla tradizione o creare qualcosa di totalmente tuo, sempre con la certezza di ingredienti selezionati e preparazioni curate.

E questo è solo l’inizio: Pepito è anche primi piatti, pasti completi, rosticceria e pizzetteria. Ma di tutto questo parleremo nei prossimi appuntamenti.