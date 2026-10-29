IL BLITZ Maxi-operazione in corso a Palma Campania: sequestri in atto

Decine di materassi in un'ala di una palazzina, scattano le denunce

Maxi operazione in corso a Palma Campania, dove è stato individuato e smantellato un presunto bed and breakfast utilizzato per offrire posti letto a cittadini extracomunitari. L’intervento è scattato in via Marconi e ha visto impegnati gli agenti della Polizia municipale insieme alla Polizia di Stato. All’interno di una palazzina sarebbero stati trovati decine di materassi, distribuiti lungo un’intera scala dell’edificio.

L’operazione ha riguardato una struttura che, secondo le prime informazioni, sarebbe stata utilizzata come una sorta di alloggio improvvisato, presentato come un B&B ma destinato a ospitare numerose persone.

L’irruzione in via Marconi

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in via Marconi, dove gli agenti hanno fatto irruzione all’interno dell’edificio, concentrando i controlli su un’intera scala della palazzina.

Nel corso dell’attività sarebbe stata riscontrata la presenza di decine di materassi, sistemati in diversi spazi dello stabile e utilizzati per ricavare posti letto.

La struttura, secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’operazione, sarebbe stata destinata ad accogliere cittadini extracomunitari, in condizioni che sono ora al vaglio degli investigatori e degli organi competenti.

Accertamenti in corso, attese le conseguenze

L’attività di controllo è ancora in corso. Gli agenti stanno effettuando le verifiche necessarie per ricostruire l’organizzazione dell’alloggio, accertare eventuali violazioni e individuare le responsabilità.

Al termine degli accertamenti potrebbero scattare provvedimenti, tra cui sequestri e denunce, qualora venissero riscontrate irregolarità di natura amministrativa o penale.