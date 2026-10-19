Protesta dei camionisti, paralizzato il casello di Palma Campania

La richiesta rivolta al Governo e alla Regione è quella di adottare misure concrete per contenere il peso dei rincari del carburante

La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante continua a interessare la Campania e si inserisce in una mobilitazione che coinvolge diversi punti strategici della rete viaria regionale. Anche a Palma Campania l’attenzione resta alta per le possibili ripercussioni sul traffico e sulla distribuzione delle merci, mentre nel Casertano i manifestanti sono tornati a presidiare alcuni caselli autostradali dell’A1 Roma-Napoli.La richiesta rivolta al Governo e alla Regione è quella di adottare misure concrete per contenere il peso dei rincari del carburante, che incidono pesantemente sui costi delle imprese di trasporto.Tir in presidio a Caianello e Caserta SudLa situazione più delicata si registra nei pressi dei caselli di Caianello e Caserta Sud, dove gli autotrasportatori hanno disposto autocarri e autoarticolati all’esterno degli ingressi autostradali.Secondo le informazioni disponibili, sono circa quaranta i mezzi pesanti presenti nelle due aree. La loro presenza sta provocando rallentamenti alla viabilità, con possibili disagi per gli automobilisti in transito.La mobilitazione punta a mantenere alta l’attenzione sulle difficoltà del settore, alle prese con costi di esercizio sempre più elevati. Per gli operatori, il prezzo del carburante rappresenta una delle principali voci di spesa e mette sotto pressione la sostenibilità delle attività di trasporto.Presidi anche a Capua e Santa Maria Capua VetereUna situazione più gestibile viene segnalata nei pressi dei caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, dove una ventina di camion risulta in sosta nei piazzali di canalizzazione.Traffico intenso anche nell’area interportuale di Maddaloni-Marcianise, dove la presenza dei tir contribuisce ad aumentare i flussi di veicoli e a rendere più complicata la circolazione.La protesta interessa quindi snodi importanti per la movimentazione delle merci e per i collegamenti stradali della provincia di Caserta. L’evoluzione della mobilitazione potrebbe avere conseguenze anche sui tempi di consegna e sull’organizzazione delle attività logistiche.Forze dell’ordine sul postoNelle aree interessate dai presidi è presente un consistente dispiegamento di forze dell’ordine, impegnate a tutelare sia i manifestanti sia gli automobilisti che attraversano i tratti interessati.L’obiettivo è garantire condizioni di sicurezza e contenere, per quanto possibile, le ripercussioni sulla circolazione, mentre prosegue la protesta degli autotrasportatori.Per chi deve mettersi in viaggio in Campania, la situazione richiede attenzione soprattutto in prossimità degli accessi autostradali coinvolti. La mobilitazione resta legata alla richiesta di risposte sul caro carburante e alle misure che Governo e Regione potranno mettere in campo per affrontare le difficoltà del settore.