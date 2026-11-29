IL DELITTO Omicidio a Venezia, ricercato tra il Nolano e il Vallo di Lauro

A seguire le tracce del fuggitivo sono le Squadre Mobili di Napoli e Avellino, affiancate da quella di Venezia

Sono concentrate anche in Campania le indagini per rintracciare Ervis Murra, il cittadino albanese di 37 anni riuscito a sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine durante l’operazione condotta venerdì scorso a Cavarzere, in provincia di Venezia. Le ricerche proseguono sotto il coordinamento della Procura di Nola e della Procura della città lagunare, con il coinvolgimento di più uffici investigativi.A seguire le tracce del fuggitivo sono le Squadre Mobili di Napoli e Avellino, affiancate da quella di Venezia, oltre agli investigatori del commissariato di Lauro. Un’attività che punta a ricostruire gli spostamenti dell’uomo e a individuare eventuali luoghi nei quali potrebbe aver trovato rifugio dopo essersi allontanato durante il blitz.Murra avrebbe alle spalle precedenti legati a rapine commesse con l’uso di armi. Un elemento che rende particolarmente delicata la sua ricerca e che viene tenuto in considerazione dagli investigatori impegnati nelle operazioni.Identificato l’uomo morto durante il blitzNel frattempo è stata accertata l’identità dell’uomo deceduto nel corso dell’intervento della polizia campana. Si chiamava Silvester Cami, aveva 30 anni ed era originario dell’Albania. Il riconoscimento è stato possibile attraverso il confronto delle impronte digitali e dei dati disponibili. Una volta completate le verifiche, le autorità hanno provveduto a informare i familiari nel Paese d’origine.Dagli accertamenti sul suo passato sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio, soprattutto furti, oltre a una segnalazione relativa all’ingresso irregolare in Italia. Non risultano, invece, un matrimonio o figli.Il ruolo del proprietario del casolareGli investigatori hanno ricostruito anche la posizione del terzo uomo fermato venerdì, che non è stato arrestato. Si tratterebbe del proprietario del casolare ristrutturato nel quale si trovavano i due cittadini albanesi. L’uomo vivrebbe nell’abitazione insieme alla compagna, di origine romena, e ai loro figli.Secondo quanto emerso, sarebbe stato lui a ospitare Cami e Murra nella propria abitazione. La sua posizione viene distinta da quella dei due ricercati e coinvolti nell’operazione: avrebbe infatti dichiarato di non conoscere il passato criminale del 37enne.Resta ora centrale la ricerca di Ervis Murra. Gli accertamenti proseguono su più territori, con il contributo degli investigatori campani e veneziani e il coordinamento delle rispettive procure.