A piedi sulla Statale 268 per togliersi la vita: donna di Ottaviano salvata dai poliziotti

I fatti nella mattinata all'altezza dello svincolo di Palma Campania

Attimi di forte tensione in mattinata lungo la strada statale SS268 del Vesuvio, in direzione Angri. Nei pressi dello svincolo di Palma Campania una donna di 37 anni, residente a Ottaviano, è stata salvata in extremis dalla Polizia dopo essere stata trovata in una situazione di grave pericolo su un cavalcavia. L’allarme è scattato a seguito della segnalazione di una persona che si trovava in bilico sulla struttura, a circa 30 metri d’altezza, con chiari intenti suicidiari. Sul posto è intervenuta rapidamente una pattuglia della Polizia di Stato, che ha immediatamente riscontrato la presenza della donna, visibilmente in difficoltà e non collaborativa.Gli agenti hanno inizialmente tentato un approccio verbale per instaurare un dialogo e riportare la calma, ma la donna non ha risposto ai richiami. Dopo aver individuato un accesso alternativo per raggiungere la parte superiore del cavalcavia, i poliziotti sono riusciti ad avvicinarsi con cautela, continuando nel frattempo a mantenere il contatto verbale. Dopo diversi tentativi, la situazione ha mostrato un primo miglioramento e gli agenti sono riusciti a cogliere il momento più opportuno per intervenire, afferrando la donna e mettendola in sicurezza lontano dalla balaustra.Una volta riportata in sicurezza, la 37enne è stata affidata agli agenti in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, già allertato dalla centrale operativa. I sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno disposto il trasferimento della donna presso l’ospedale di Nola per accertamenti, in codice giallo.Secondo quanto riferito successivamente agli operatori, alla base del gesto ci sarebbe stata una situazione personale particolarmente difficile, aggravata da un acceso litigio familiare e da condizioni di disagio abitativo. La donna è stata presa in carico dai medici per le valutazioni cliniche e psicologiche del caso. L’intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze grazie alla tempestività e al sangue freddo degli agenti, che hanno evitato il peggio e garantito il trasferimento in sicurezza della donna presso la struttura sanitaria.