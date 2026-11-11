GLI HACKER Allarme bomba anche al liceo di Palma Campania

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine delle comunicazioni e verificare l’attendibilità delle minacce

L’ondata di allarmi bomba che sta interessando numerosi istituti scolastici italiani raggiunge anche la provincia di Napoli. A Palma Campania sono state evacuate entrambe le sedi del Liceo Rosmini, dopo una segnalazione che ha fatto scattare le procedure di sicurezza. Studenti e personale hanno dovuto lasciare gli edifici per consentire i controlli e verificare l’eventuale presenza di ordigni.Le segnalazioni si sono moltiplicate anche nel capoluogo campano.

Il messaggio via mail inviato dagli hacker

Al momento, secondo le informazioni disponibili, sarebbero circa venti i complessi scolastici cittadini interessati. Le evacuazioni hanno riguardato istituti situati in diversi quartieri, tra cui Soccavo, il Vomero e il centro storico.Segnalazioni anche nell’area metropolitanaL’emergenza non si limita a Napoli città. Episodi analoghi sono stati riferiti in altre zone della Campania, con scuole coinvolte anche a Torre Annunziata e Castello di Cisterna. In ogni caso, l’attivazione delle procedure di evacuazione ha lo scopo di permettere alle autorità di effettuare le verifiche in condizioni di sicurezza.Tra le prime ricostruzioni circolate compare anche l’ipotesi di un possibile collegamento con hacker russi. Si tratta, tuttavia, di un elemento ancora da accertare: al momento non sono state indicate responsabilità né individuati eventuali mandanti.Un fenomeno segnalato anche fuori dalla CampaniaL’allarme assume dimensioni nazionali. Segnalazioni di minacce rivolte agli istituti scolastici sono arrivate anche da Roma, Milano e dalla Sicilia, in un quadro che potrebbe essere riconducibile a un’unica matrice. Anche questa pista resta al vaglio degli investigatori.Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine delle comunicazioni e verificare l’attendibilità delle minacce. Al momento, dunque, non è possibile stabilire se dietro i diversi episodi ci sia effettivamente un’unica regia.Le verifiche proseguono negli istituti interessati, mentre resta alta l’attenzione per garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico.