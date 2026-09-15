Dramma a Palma Campania, barbiere muore nel suo salone

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Dramma e paura questa mattina a Palma Campania, dove un barbiere ha perso la vita mentre si trovava all’interno del suo salone, in via Circumvallazione. L’allarme è scattato durante la mattinata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, una volta raggiunto il salone, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, ancora da verificare, la morte potrebbe essere stata provocata da un improvviso malore. Saranno gli eventuali accertamenti a chiarire con maggiore precisione le cause del decesso.La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenta la comunità di Palma Campania. Il barbiere era infatti molto conosciuto e benvoluto, e la sua scomparsa ha suscitato profondo dolore tra amici, clienti e conoscenti. Una mattinata drammatica per la comunità, che si è ritrovata a piangere una persona conosciuta e stimata, scomparsa improvvisamente mentre si trovava nel proprio luogo di lavoro.