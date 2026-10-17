Palma Campania: a 19 anni scappa all'Alt e le amiche 15enni insultano i carabinieri

La sequenza si è protratta per circa un chilometro, fino a quando i Carabinieri sono riusciti a bloccare definitivamente la Opel Corsa

Una serata in auto con le amiche si è trasformata in un intervento dei Carabinieri a Palma Campania, in provincia di Napoli. Protagonista una ragazza che ha appena compiuto 19 anni, alla guida di una Opel Corsa con a bordo due minorenni, rispettivamente di 15 e 16 anni.I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nola hanno notato il veicolo durante un servizio di controllo del territorio e hanno deciso di fermarlo per un accertamento.La conducente, però, non avrebbe rispettato l’alt. È iniziato così un inseguimento caratterizzato da una serie di manovre insolite: l’auto avrebbe più volte simulato l’intenzione di accostare, per poi ripartire improvvisamente.La sequenza si è protratta per circa un chilometro, fino a quando i Carabinieri sono riusciti a bloccare definitivamente la Opel Corsa.Insulti ai militari durante l’identificazioneUna volta fermato il veicolo, i militari hanno avviato le procedure per identificare le tre ragazze presenti a bordo.Secondo quanto ricostruito, durante le operazioni la conducente e la quindicenne avrebbero rivolto ripetutamente insulti ai Carabinieri. La sedicenne, invece, avrebbe fornito generalità false, circostanza emersa durante i successivi accertamenti.Le verifiche sull’identità delle occupanti e sulla documentazione del veicolo hanno quindi permesso di far emergere ulteriori irregolarità, oltre alla mancata osservanza dell’alt iniziale.La 19enne non aveva mai conseguito la patenteTra gli elementi accertati dai militari c’è il fatto che la ragazza alla guida non avesse mai conseguito la patente.È emerso inoltre che la Opel Corsa era già stata sottoposta a sequestro amministrativo. Al termine dell’intervento, il veicolo è stato definitivamente sequestrato, secondo quanto riferito.Per la maggiorenne sono scattate anche sanzioni per violazioni al Codice della strada, oltre alla denuncia.Tutte e tre denunciate, le minorenni affidate ai genitoriL’intervento si è concluso con la denuncia di tutte e tre le ragazze per le condotte contestate. Le due minorenni sono state affidate ai rispettivi genitori.L’episodio è stato ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Nola nell’ambito dei controlli sul territorio. Saranno gli accertamenti e le procedure previste a definire le conseguenze delle violazioni contestate alle tre giovani.A far emergere il quadro è stato il mancato rispetto dell’alt, seguito dal breve inseguimento e dai controlli successivi, che hanno portato alla luce la guida senza patente e la precedente misura amministrativa sul veicolo.