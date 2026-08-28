Auto contromano sulla Statale 268 a Palma Campania: «Vivo per miracolo»

Le immagini pubblicate insieme alla segnalazione mostrano la situazione ripresa dalla dash cam e documentano il passaggio del veicolo

Attimi di paura lungo la SS268, all’altezza dell’uscita per il casello autostradale di Palma Campania, dove un automobilista si sarebbe trovato davanti un veicolo che procedeva contromano.A segnalare l’episodio sui social è un utente che ha pubblicato anche alcune immagini registrate dalla propria dash cam. Secondo il suo racconto, l’episodio è avvenuto intorno alle 13:35, sulla variante dei Paesi Vesuviani, in prossimità dello svincolo che dalla SS268 conduce all’A30.«Vivo per miracolo», scrive l’autore della segnalazione, raccontando di essersi trovato improvvisamente davanti, insieme al conducente di una Smart visibile nelle immagini, un’auto che percorreva la carreggiata in senso contrario.Secondo quanto riferito, il veicolo sarebbe entrato contromano proprio dall’uscita diretta verso il casello autostradale di Palma Campania. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, ma la presenza di un tratto in cui le corsie passano da due a tre avrebbe consentito ai due automobilisti di spostarsi rapidamente verso i margini della carreggiata, lasciando passare il veicolo al centro.«Con reattività ci siamo avvicinati ai relativi bordi strada così da evitarlo facendolo passare al centro», racconta l’utente, che non sarebbe però riuscito a leggere la targa del veicolo.Le immagini pubblicate insieme alla segnalazione mostrano la situazione ripresa dalla dash cam e documentano il passaggio del veicolo nella direzione opposta a quella di marcia.L’autore del post invita quindi gli automobilisti a prestare particolare attenzione lungo quel tratto della SS268 e conclude con un appello alla prudenza: «La gente alla guida non sta bene con la testa... attenzione».