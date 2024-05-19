il Fatto Vesuviano

Notizie Ottaviano

Abbandona rifiuti a Ottaviano, ma viene ripreso dalle telecamere

07 ottobre 2026 10:00

Foto sulla tomba di Cutolo, a Ottaviano continuano gli omaggi alla camorra

03 ottobre 2026 16:00

La vigilanza sventa furto in una sala slot di San Gennarello

01 ottobre 2026 19:00

Incendio a Ottaviano, scuole chiuse e mascherine

30 settembre 2026 07:00

Grosso incendio a Ottaviano, il sindaco: "Chiudete porte e finestre"

29 settembre 2026 19:25

Il dolore corre sul web per Manuel morto nell'incidente a Ottaviano

24 settembre 2026 17:00

Umanità in Cura, a Ottaviano il diritto alla salute al centro del confronto

16 settembre 2026 22:30

Intedettiva antimafia, ma l'azienda con sedi a Saviano e Ottaviano lavorava ancora

29 luglio 2026 18:30

Le foto della droga sullo smartphone, due arresti a Boscoreale e Ottaviano

22 luglio 2026 11:30

Il dolore di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano per Marco morto a 25 anni

18 luglio 2026 18:30

Mezzo dei vigili del fuoco si ribalta sulla Statale 268 a Ottaviano, gravi due pompieri

16 luglio 2026 14:00

Posti di blocco a Ottaviano, centinaia di controlli

12 luglio 2026 17:00

A piedi sulla Statale 268 per togliersi la vita: donna di Ottaviano salvata dai poliziotti

15 giugno 2026 15:00

Interdittiva antimafia per tre aziende di abbigliamento tra Ottaviano e Saviano

12 giugno 2026 21:00

Federico è il nuovo sindaco di Ottaviano

08 giugno 2026 21:00

Ottaviano, Federico sfiora l'elezione al primo turno: ballottaggio con Simonetti

26 maggio 2026 11:00

Commenti sessisti contro l'ex assessora di Ottaviano, lei denuncia

16 maggio 2026 11:00

Ottaviano, San Michele Arcangelo nella monetazione longobarda

05 maggio 2026 23:00

Torna a Ottaviano la festa dedicata a san Michele Arcangelo tra musica, tradizione e gust

05 maggio 2026 11:30

Elezioni comunali a Ottaviano: candidati sindaco e liste

26 aprile 2026 10:00

Via ai lavori all'Isis De Medici di Ottaviano

05 febbraio 2026 11:33

Dall’ex ferrovia alla pista ciclabile, rinasce la casetta del casellante di Ottaviano

01 febbraio 2026 20:00

Ottaviano, un arresto grazie al fiuto dei cani antidroga

21 gennaio 2026 12:30

Rubavano auto dei pazienti all'ospedale di Nola e alla clinica di Ottaviano

12 gennaio 2026 12:00

Richiesta accolta, intensificati i controlli a Ottaviano

07 gennaio 2026 18:00

Ottaviano, bomba nell'Atm delle Poste

05 gennaio 2026 09:17

Su TikTok il tremendo omaggio alla tomba di Cutolo: "Un grande uomo"

22 dicembre 2025 21:31

Ottaviano, estorsione della camorra alla ditta di trasporto ambulanze

26 novembre 2025 14:30

Visone e Vitiello (AVS) a Ottaviano: "Il coraggio di Beneventano guida il nostro impegno"

09 novembre 2025 09:30

Rubano 22 auto di lusso, sgominata la banda che ha agito anche a San Giuseppe Vesuviano

03 ottobre 2025 12:30

Arriva la sfiducia, "cade" il sindaco di Ottaviano

03 ottobre 2025 11:39

Torna "Uno Chef per Amico" e la disabilità diventa subito opportunità

24 settembre 2025 18:30

Sbranato dai cani sul Vesuvio, si indaga per omicidio colposo

15 settembre 2025 22:00

Alla ricerca di funghi sul Vesuvio, muore sbranato da randagi e animali selvatici a Ottaviano

14 settembre 2025 15:33

Ottaviano, trovano il passaggio a livello chiuso e prendono a testate il casellante

14 settembre 2025 13:00

Nasce a Striano la Destinazion ManagementOrganization (DMO) “Vesuvio”

06 settembre 2025 19:30

Vanno a rubare in Costiera, sono due giovani di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano

04 settembre 2025 14:30

Ottaviano, il ragazzo disabile picchiato esce allo scoperto e mostra le ferite

26 agosto 2025 19:00

Corse notturne in scooter a Ottaviano, traditi dalle telecamere

26 agosto 2025 06:00

Ottaviano, la denuncia di un giovane disabile: "Sono stato aggredito da un gruppo di ragazzi"

25 agosto 2025 14:30

Lo stilista di Ottaviano Mimmo Tuccillo veste la Spigolatrice di Sapri

23 agosto 2025 10:30

Vesuvio, riapre il sentiero Fiume di Lava

21 agosto 2025 10:30

Pioggia e grandine, Ottaviano e le località limitrofe colpite dal temporale

12 agosto 2025 23:00

Fiamme sul Vesuvio estese per 3 chilometri, ora c'è paura anche per Ottaviano e Trecase

09 agosto 2025 22:00

Domani sarà presentata la ventunesima edizione di Un libro sotto le Stelle

09 luglio 2025 13:30

Trovata l'intesa sul rischio Vesuvio, Ottaviano non si sposterà al Nord

01 luglio 2025 10:30

Castellammare, Pompei, Ottaviano e Torre: prorogate le zone rosse

25 giugno 2025 22:00

Immigrazione clandestina, i nomi dei tre avvocati vesuviani arrestati. Ci sono un poliziotto e una vigilessa

10 giugno 2025 17:00

Diecimila euro per ogni immigrato, 45 arresti nei Paesi Vesuviani - GUARDA IL VIDEO

10 giugno 2025 15:30

Firmato l'accordo, la Dema di Somma Vesuviana diventa della Adler di Ottaviano

27 maggio 2025 12:30

Lucia morta ustionata a Ottaviano, s'indaga per istigazione al suicidio

03 aprile 2025 06:00

Lucia morta ustionata a Ottaviano, ora si segue la pista del suicidio

02 aprile 2025 17:00

Lucia morta ustionata a Ottaviano, resta il mistero sulle cause

02 aprile 2025 08:00

Lucia morta ustionata a Ottaviano, tre piste seguite per fare chiarezza

01 aprile 2025 19:00

Ottaviano, donna di 31 anni muore ustionata

01 aprile 2025 15:00

"Basta con Cutolo", Ottaviano nega il Castello Mediceo per la fiction di camorra

31 marzo 2025 08:30

Maxirissa a Ottaviano davanti ad un noto locale

24 marzo 2025 10:30

Ampliato l'alberghiero di Ottaviano

12 marzo 2025 23:00

Ciarambino: "Da Adler scelta giusta, ora confronto su Dema"

05 marzo 2025 19:30

Delivery della droga a Somma, Ottaviano, Nola e San Gennaro: i nomi degli arrestati

20 febbraio 2025 12:30

Droga a Nola, Somma, San Gennaro e Ottaviano: i 10 arresati infastiditi dal Giro d'Italia

19 febbraio 2025 20:30

Traffico di droga: 10 arresti a San Gennaro Vesuviano, Ottaviano, Nola e Somma Vesuviana

19 febbraio 2025 14:30

Rifiuti abbandonati nel Parco del Vesuvio: blitz a Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano

18 febbraio 2025 12:00

Dema, Adler presenta il piano industriale

07 febbraio 2025 10:30

Accusati di aver pestato imprenditore ad Ottaviano, tutti assolti

03 febbraio 2025 12:30

La Dema di Somma Vesuviana alla Adler di Ottaviano: sindacati preoccupati

01 febbraio 2025 18:30

Accusato di essere il custode delle armi dei Fabbrocino, assolto dopo due anni

31 gennaio 2025 13:00

La Adler di Scudieri pronta a rilevare la Dema di Somma Vesuviana

22 gennaio 2025 12:00

In giro con bombe da 3 chili, presi due giovani di Ottaviano e San Gennaro Vesuviano

17 gennaio 2025 09:00

La figlia di Cutolo si lancia sui social ed esalta il padre

05 gennaio 2025 08:30

A bordo di auto rubata, 26enne di Ottaviano arrestato a San Giuseppe Vesuviano

20 dicembre 2024 12:00

Da Ottaviano vende sul web l'auto sequestrata

13 dicembre 2024 12:00

Incidente in Tangenziale, 10 costole fratturate per una 26enne di Ottaviano

10 dicembre 2024 06:00

Pistole, katana e roncola in casa: arrestato a Ottaviano

07 dicembre 2024 22:00

Mercatini di Natale nel Palazzo Mediceo di Ottaviano: via alla kermesse

28 novembre 2024 16:00

Mercatini di Natale nel Palazzo Mediceo di Ottaviano: si riparte

26 novembre 2024 12:00

Parte da Ottaviano armato di pistola pronta a sparare: fermato a Boscoreale

21 novembre 2024 10:30

Diplomi, i legali: "A Boscoreale e Ottaviano nessun sequestro e lezioni regolari"

15 novembre 2024 20:30

Cinque interdittive antimafia ad aziende di Pomigliano, Ottaviano e Cimitile

29 ottobre 2024 10:00

A Ottaviano targhe false su auto rubate, bloccata una donna

15 ottobre 2024 21:00

Giornata Fai alla Masseria Santa Teresa di Ottaviano

15 ottobre 2024 08:00

Ottaviano, sarà possibile visitare la Masseria Santa Teresa

10 ottobre 2024 08:00

Ottaviano piange Luciano, la moto era un regalo di pochi giorni fa

08 ottobre 2024 13:00

Incidente a Piazzolla di Nola, muore 19enne di Ottaviano

08 ottobre 2024 06:00

Donna trascinata dall'auto sulla Statale 268: il video fa il giro del web

05 ottobre 2024 06:00

Ottaviano, Visioni Vesuviane Cinema Festival al Castello Mediceo

03 settembre 2024 14:30

Rifiuti sanitari sversati a Ottaviano in un sentiero verso il Vesuvio

06 agosto 2024 18:30

Orazio morto a Ottaviano, domani l'ultimo saluto a San Giuseppe Vesuviano

29 luglio 2024 22:00

Orazio, 19 anni, è la vittima dell'incidente a Ottaviano

29 luglio 2024 12:00

Con lo scooter contro lo spartitraffico, muore 19enne a Ottaviano

29 luglio 2024 09:30

Ottaviano, scavalca ed entra nella caserma e poi accoltella un carabiniere

23 luglio 2024 12:30

Piero annegato in mare: piangono Boscoreale, Terzigno e Ottaviano

20 luglio 2024 06:00

Ottaviano, convegno sull'albicocca del Vesuvio promosso da Gal "Vesuvio Verde" e Comune

28 giugno 2024 17:00

Terra dei Fuochi, il prefetto convoca i sindaci vesuviani al Castello Mediceo di Ottaviano

18 giugno 2024 13:00

Ottaviano, riparte il Forum dei Giovani

14 giugno 2024 20:30

Accusati di estorsione di camorra a Ottaviano, scarcerati in tre

01 giugno 2024 12:00

Morte di Arcangelo, super perizia per chiarire la dinamica dell'incidente

31 maggio 2024 14:30

Arcangelo: dolore sul web a Terzigno, San Giuseppe Vesuviano e al Liceo Diaz di Ottaviano

30 maggio 2024 10:30

Ottaviano, morto l'ultimo fratello di Raffaele Cutolo

30 maggio 2024 08:30

Furto in un cantiere, arrestato 48enne di Ottaviano

19 maggio 2024 14:30

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