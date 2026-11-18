L'INDAGINE Caporalato a Ottaviano, lavoravano 7 giorni su 7 per 15 giorni

Gli accertamenti avrebbero fatto emergere condizioni di lavoro particolarmente gravose

Sette giorni di lavoro su sette, senza pause tra feriali e festivi, con turni che iniziavano alle 7 del mattino e potevano protrarsi fino alle 22. È il quadro di sfruttamento emerso nel Napoletano nell’ambito di un’indagine sul caporalato che coinvolge quattro società attive nel commercio all’ingrosso di abbigliamento.Secondo quanto contestato dalla Guardia di Finanza di Ottaviano e dalla Procura di Nola, gli amministratori delle aziende avrebbero impiegato personale in condizioni lavorative irregolari, approfittando della situazione di difficoltà dei dipendenti. Per loro è ipotizzato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.Turni senza riposo e giornate fino a seraGli accertamenti avrebbero fatto emergere condizioni di lavoro particolarmente gravose. Gli addetti sarebbero stati costretti a prestare servizio tutti i giorni della settimana, senza alcuna distinzione tra giornate feriali e festive.L’orario cominciava alle 7 e, in alcuni casi, proseguiva fino alle 22, con giornate lavorative che potevano raggiungere le 15 ore. Un’organizzazione che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stata imposta ai dipendenti nell’ambito di un sistema di sfruttamento.Coinvolti anche lavoratori senza permesso di soggiornoLe quattro società avrebbero utilizzato un numero di lavoratori compreso tra dieci e sedici ciascuna. Tra le persone impiegate ci sarebbero stati anche cittadini privi di permesso di soggiorno.La posizione degli amministratori è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Le contestazioni dovranno essere verificate nel corso del procedimento e le eventuali responsabilità accertate nelle sedi competenti.Cinque anni di carcere per un caso nel ModeneseUn’altra vicenda di caporalato si è conclusa invece con una condanna in Emilia-Romagna. Il legale rappresentante di una cooperativa che forniva manodopera a un’azienda del settore delle carni, nella provincia di Modena, è stato condannato a cinque anni di reclusione.La sentenza è arrivata al termine di un processo durato oltre tre anni. Il procedimento riguarda un caso distinto da quello emerso nel Napoletano, ma ancora una volta legato allo sfruttamento dei lavoratori attraverso il sistema di fornitura di personale.