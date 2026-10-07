Abbandona rifiuti a Ottaviano, ma viene ripreso dalle telecamere

L’amministrazione comunale ribadisce quindi la linea dei controlli e delle sanzioni nei confronti di chi viola le regole sul corretto conferimento dei rifiuti

Una persona si ferma con la propria auto, prende una busta di rifiuti e la abbandona in un luogo dove non dovrebbe essere lasciata. Una scena durata pochi secondi, ma immortalata dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio comunale.A rendere pubblico l’episodio è il sindaco di Ottaviano, Ferdinando Federico, che interviene sul fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e annuncia il proseguimento dei controlli attraverso gli strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale.«Questo non è un modo di liberarsi dei rifiuti», sottolinea il primo cittadino, commentando le immagini registrate dalle telecamere. Secondo il sindaco, chi abbandona i rifiuti potrebbe pensare di agire senza essere visto, ma i sistemi di videosorveglianza consentono di documentare quanto accade.«Una persona si ferma con l’auto, prende una busta di rifiuti e la abbandona dove non dovrebbe. Pochi secondi, probabilmente pensando che nessuno avrebbe visto, ma qualcuno ha visto», afferma Federico.L’amministrazione comunale ribadisce quindi la linea dei controlli e delle sanzioni nei confronti di chi viola le regole sul corretto conferimento dei rifiuti. «Su questo non ci saranno sconti», dichiara il sindaco, spiegando che il Comune continuerà a utilizzare gli strumenti disponibili per individuare e sanzionare gli autori degli abbandoni illegali.Un richiamo che, nelle parole del primo cittadino, riguarda non soltanto il rispetto delle norme, ma anche la tutela del territorio: «Tutelare l’ambiente significa anche far rispettare le regole, ogni giorno».Il messaggio conclusivo di Federico è rivolto direttamente alla comunità: «Ottaviano è casa nostra e casa nostra non è una discarica».