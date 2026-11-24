POLITICA Ottaviano, l'ex sindaco Luca Capasso lascia Forza Italia: «Non mi riconosco più in chi oggi la rappresenta in Campania»

Lo ha annunciato oggi con un post sui social, nel quale spiega le ragioni dell'addio

L'ex sindaco di Ottaviano Luca Capasso lascia Forza Italia. Lo ha annunciato oggi con un post sui social, nel quale spiega le ragioni dell'addio e la scelta di condividere il progetto politico del senatore Franco Silvestro, presidente della commissione bicamerale per le Questioni regionali, uscito di recente dal partito.«Non perché abbia smesso di credere nei valori di Forza Italia, ma perché non mi riconosco più in chi oggi la rappresenta in Campania», scrive Capasso. «Un partito si guida con la coerenza, con la parola data e soprattutto con il rispetto verso chi ogni giorno ci mette la faccia, lavora e crede in un progetto politico».Poi il passaggio sul senatore. «Questa decisione nasce anche dalle recenti uscite dal partito, in particolare quella del mio amico, il senatore Franco Silvestro, persona che stimo e considero seria e affidabile», spiega l'ex primo cittadino. «Ho deciso di condividere il suo progetto politico, un percorso sicuramente impegnativo e ambizioso, nel quale ritrovo entusiasmo, convinzione e nuove prospettive».Nel post Capasso rivendica anche il peso del legame personale: «Ci sono valori che vengono prima di ogni appartenenza politica. E il valore dell'amicizia non si baratta con nulla, nemmeno con la politica». E sul proprio percorso aggiunge: «Vado avanti per la mia strada, senza attaccamenti a ruoli o poltrone, ma con la libertà di chi vuole continuare a fare politica credendo nelle proprie idee».