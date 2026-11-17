PALAZZO MEDICEO A Ottaviano la presentazione di “RESET – Il coraggio di scegliere” di Catello Maresca

Si terrà mercoledì 18 novembre alle ore 17:30, presso la Sala “Gaetano Montanino”

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Dies Artis Semper e da U.N.I.C.A. (Unione Nazionale Italiana Cultura Antimafia), con il patrocinio e il contributo del Comune di Ottaviano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza, al mondo associativo e alle istituzioni un momento di confronto aperto sui temi della responsabilità individuale, della legalità e del ruolo centrale della comunità educante nella formazione delle nuove generazioni. La scelta della sede conferisce all’appuntamento un forte valore simbolico. Il Palazzo Mediceo di Ottaviano, storica fortezza alle pendici del Vesuvio, rappresenta oggi uno dei più significativi beni confiscati alla criminalità organizzata in Campania. Sottratto all'illegalità e restituito alla collettività come polo culturale, istituzionale e sede di rappresentanza del Comune di Ottaviano e del Parco Nazionale del Vesuvio, il Castello incarna concretamente il messaggio di rinascita e di scelta civile al centro del volume di Maresca. Il programma e i relatori Ad aprire l'incontro con i saluti istituzionali saranno il vicesindaco del Comune di Ottaviano prof. Vincenzo Miranda e l’assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Virginia Nappo. I lavori saranno introdotti dal docente Osvaldo Iervolino, per poi lasciare spazio agli interventi di un qualificato parterre di relatori: • prof.ssa Rosa Carillo Ambrosio, presidente dell’Associazione Dies Artis Semper; • avv. Rosa D’Ambrosio, canonista; • dott. Ferdinando Federico, sindaco di Ottaviano; • avv. Luca Capasso, console onorario del Kirghizistan; • cons. avv. Francesco Urraro componente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato. A concludere il dibattito sarà l’autore dott. Catello Maresca, che dialogherà con il pubblico sull'urgenza di un "reset" culturale e sociale basato sul coraggio delle scelte quotidiane. L’autore dichiara: “Con grande piacere presento il mio nuovo lavoro in un luogo simbolico come il palazzo mediceo dí Ottaviano. RESET – La Rinascita, non è solo un libro ma è un’iniziativa rivolta ai ragazzi che vivono situazioni di fragilità, emarginazione o che sono a rischio di esclusione sociale. RESET rappresenta un percorso concreto di cambiamento, costruito sulla fiducia, sull’educazione, sul lavoro e sul valore della comunità.” Dettagli dell’evento: Mercoledì 18 novembre 2026, ore 17:30 presso la Sala “Gaetano Montanino” – Palazzo Mediceo, Ottaviano (NA) Ingresso: Libero fino a esaurimento posti Per info e stampa: Rosa Carillo 3338925262 Osvaldo Iervolino 338741 0997