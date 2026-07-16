Mezzo dei vigili del fuoco si ribalta sulla Statale 268 a Ottaviano, gravi due pompieri

I primi soccorsi sono arrivati proprio dai colleghi presenti in un convoglio diretto verso la nuova sede provvisoria di San Giuseppe Vesuviano

Paura questa mattina sulla Strada Statale 268 del Vesuvio, dove un automezzo dei Vigili del Fuoco è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il bilancio è di due feriti, entrambi appartenenti al corpo dei pompieri, trasportati in ospedale in codice rosso. L'incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione Angri, a circa cento metri dall'uscita di Ottaviano Centro. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo di servizio, una Jeep di colore verde, avrebbe perso il controllo terminando la propria corsa dopo un violento ribaltamento.



Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un problema di natura meccanica. L'impatto ha coinvolto i due vigili del fuoco che si trovavano a bordo del veicolo.



I primi soccorsi sono arrivati proprio dai colleghi presenti in un convoglio diretto verso la nuova sede provvisoria dei Vigili del Fuoco di San Giuseppe Vesuviano. I componenti del gruppo si sono immediatamente fermati per prestare assistenza ai due feriti e allertare i soccorsi.



I due operatori sono stati successivamente trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Nola con codice rosso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle loro condizioni cliniche.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello schianto, verificando eventuali guasti o altre circostanze che potrebbero aver determinato il ribaltamento del mezzo.



Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, l'incidente non ha coinvolto altri veicoli in transito. Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto.