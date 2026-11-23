L'INCIDENTE Muore a caccia, Ottaviano piange Vincenzo

Mancato l'animale, il colpo avrebbe rimbalzato sull'asfalto, raggiungendo mortalmente il 62enne

Una battuta di caccia al cinghiale si è trasformata in tragedia a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. A perdere la vita è stato Vincenzo Saviano, 62 anni, residente a Ottaviano, nel Napoletano, raggiunto alla testa da un colpo di fucile mentre si trovava con altri componenti della sua squadra in località Pantani. La tragedia si è consumata intorno alle 10 del mattino.A esplodere il colpo sarebbe stato un compagno di caccia della vittima. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il proiettile sarebbe stato diretto verso un cinghiale che stava attraversando una stradina interpoderale. Mancato l'animale, il colpo avrebbe rimbalzato sull'asfalto, raggiungendo mortalmente il 62enne, che si trovava a poca distanza.Il colpo durante la battuta al cinghialeStando alle prime informazioni raccolte, Saviano, che sarebbe stato a capo della squadra di caccia, pare si trovasse su un muretto quando uno degli altri cacciatori avrebbe notato il passaggio di un cinghiale lungo la strada sterrata. L'uomo avrebbe quindi imbracciato il fucile e sparato nel tentativo di colpire l'ungulato.La traiettoria del proiettile, tuttavia, avrebbe avuto un esito drammatico: dopo aver raggiunto la superficie asfaltata, il colpo sarebbe rimbalzato finendo contro il 62enne. Una dinamica che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici e le testimonianze dei presenti.L'allarme è stato lanciato immediatamente dagli altri componenti della squadra. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per Vincenzo Saviano non c'era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso, provocato dalla gravissima ferita riportata alla testa.Profondamente scosso il cacciatore che avrebbe esploso il colpo, rimasto sotto choc per quanto accaduto. Drammatici anche i momenti vissuti dagli altri partecipanti alla battuta, testimoni di una tragedia improvvisa.Le indagini dei carabinieriSul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella e del Comando provinciale di Avellino. I militari hanno avviato le indagini, ascoltando i componenti della squadra e raccogliendo le prime testimonianze utili a ricostruire l'esatta sequenza dei fatti.Presente anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica, che coordina gli accertamenti. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla posizione dei cacciatori al momento dello sparo, sulla traiettoria del proiettile e sull'eventuale rimbalzo sull'asfalto della stradina interpoderale.Si tratta di circostanze ancora da chiarire e che dovranno trovare conferma attraverso i rilievi e gli ulteriori approfondimenti investigativi. Al termine delle operazioni sul posto, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle decisioni della Procura.Gli altri incidenti di caccia in IrpiniaLa morte di Vincenzo Saviano riporta l'attenzione su altri gravi incidenti verificatisi negli anni scorsi durante battute di caccia in Irpinia.Tra i precedenti più drammatici c'è quello del 7 novembre 2017, quando un veterinario di 58 anni, originario di Grottaminarda, rimase gravemente ferito durante una battuta nelle campagne di Torre Le Nocelle. A raggiungerlo fu un colpo esploso accidentalmente da un amico. Ricoverato al Moscati di Avellino e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, morì dopo dieci giorni di agonia.Nel 2023, a Villanova del Battista, un giovane di 21 anni fu invece raggiunto da una ventina di pallini durante un incidente di caccia, riportando ferite che fortunatamente non ebbero conseguenze gravi.Un altro episodio risale al dicembre 2022, quando nelle campagne di Savignano Irpino un uomo di 75 anni, impegnato a raccogliere legna nel proprio terreno, venne colpito da alcuni proiettili esplosi da un cacciatore di beccacce che lo avrebbe scambiato per un animale.Ora gli accertamenti sulla morte di Vincenzo Saviano dovranno chiarire ogni dettaglio della tragedia di Castelvetere sul Calore e verificare eventuali responsabilità.