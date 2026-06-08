Federico è il nuovo sindaco di Ottaviano

A sostenere il neo sindaco sono state le liste Forza Ottaviano, Presente e Futuro, Il Bene in Comune, Siamo Ottaviano, Radici e Futuro e Noi per Ottaviano

Sarà Ferdinando Federico a guidare il Comune di Ottaviano per i prossimi cinque anni. Il candidato sostenuto dalla coalizione di centro moderato ha conquistato la fascia tricolore grazie a un ampio consenso elettorale, ottenendo 6.471 voti e superando il 63 per cento delle preferenze espresse dagli elettori. Federico ha prevalso nettamente sullo sfidante Biagio Simonetti, che si è fermato poco oltre il 36 per cento dei voti. Una sfida che ha visto confrontarsi due candidati entrambi appartenenti all'area moderata, ma sostenuti da schieramenti differenti.

A sostenere il neo sindaco sono state le liste Forza Ottaviano, Presente e Futuro, Il Bene in Comune, Siamo Ottaviano, Radici e Futuro e Noi per Ottaviano, una coalizione che ha raccolto la maggioranza dei consensi e che ora si prepara a governare la città.

Biagio Simonetti, invece, era appoggiato dalle liste Biagio Simonetti per Ottaviano, Direzione Futuro, Valore Umano e Futuro Radici, Ottaviano Città Ideale, Solidarietà e Progresso e Ottaviano Sostenibile.

L'esito delle urne consegna dunque a Ferdinando Federico una vittoria netta e un mandato forte da parte degli elettori, chiamandolo ora a tradurre in azioni amministrative il programma presentato durante la campagna elettorale e ad affrontare le principali sfide che attendono la città nei prossimi anni.