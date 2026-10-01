La vigilanza sventa furto in una sala slot di San Gennarello

In quattro si sarebbero preparati a entrare in azione con l’obiettivo di svuotare le slot machine

Tentato furto nella notte in una sala slot di via Di Prisco, nella frazione di San Gennarello di Ottaviano. A sventare il colpo è stato il tempestivo intervento degli operatori del servizio di vigilanza del Gruppo Global Security Srl, che hanno consentito di mettere in fuga i presunti ladri prima che riuscissero a portare a termine il furto.L’allarme è scattato intorno alle 3, quando l’operatore della centrale operativa, attraverso il sistema di videosorveglianza, ha notato la presenza di un SUV di colore scuro e di quattro uomini incappucciati nei pressi dell’attività.Secondo quanto rilevato dalle immagini, i quattro si sarebbero preparati a entrare in azione con l’obiettivo di svuotare le slot machine presenti all’interno della sala.La centrale operativa ha quindi disposto l’immediato invio sul posto di due pattuglie del Gruppo Global Security, allertando contestualmente le forze dell’ordine.La rapidità dell’intervento ha fatto desistere i quattro uomini, che si sono dati alla fuga senza riuscire a portare a termine il furto. Sul posto sono successivamente intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.L’episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre l’intervento della vigilanza ha permesso di interrompere il presunto tentativo di furto prima che venisse portato a compimento.