Grosso incendio a Ottaviano, il sindaco: "Chiudete porte e finestre"

Le fiamme hanno interessato un vivaio e sul posto sono in corso le operazioni per fronteggiare il rogo

Un incendio di vaste dimensioni è in corso in via Funari, a Ottaviano, nella zona del cimitero. Le fiamme hanno interessato un vivaio e sul posto sono in corso le operazioni per fronteggiare il rogo.



Per verificare le possibili conseguenze sulla qualità dell'aria è stata immediatamente allertata l'Arpac, che effettuerà gli accertamenti necessari. La colonna di fumo è molto alta e visibile a chilometri di distanza.



Il sindaco di Ottaviano, Ferdinando Federico, ha annunciato inoltre la predisposizione di un'ordinanza a carattere precauzionale per invitare la popolazione della zona a limitare l'esposizione ai fumi.



«Sto predisponendo un’apposita ordinanza che dispone, in via precauzionale, di tenere chiuse porte e finestre, al fine di limitare l’esposizione ai fumi e prevenire possibili conseguenze legate all’inquinamento atmosferico», ha spiegato il primo cittadino.



Il sindaco ha quindi rivolto un appello ai residenti: «Invito pertanto tutti i cittadini della zona interessata a tenere chiuse porte e finestre e a limitare, per quanto possibile, l’esposizione all’esterno».



Federico si è recato personalmente sul luogo dell'incendio e ha assicurato che la situazione viene monitorata. «Sono sul luogo e al momento la situazione è sotto controllo e continueremo a monitorarla costantemente, fornendo tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza», ha concluso.