Il dolore corre sul web per Manuel morto nell'incidente a Ottaviano

L'incidente è avvenuto lungo via Ferrovia dello Stato per cause che sono ancora oggetto di indagine

Aveva appena 20 anni Manuel La Pietra, il giovane originario di San Gennaro Vesuviano morto dopo un grave incidente stradale avvenuto a Ottaviano. La tragedia si è consumata mercoledì 23 settembre lungo via Ferrovia dello Stato, dove il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una Toyota.Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti due comunità, quella di San Gennaro Vesuviano, paese di origine di Manuel, e quella di Ottaviano, teatro dello schianto. Restano invece ancora da chiarire le circostanze precise dell'incidente: saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria a stabilire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all'impatto.Lo schianto e i soccorsiL'incidente è avvenuto lungo via Ferrovia dello Stato per cause che sono ancora oggetto di indagine. La moto condotta dal ventenne è entrata in collisione con una Toyota, ma al momento non è stata definita una ricostruzione ufficiale della sequenza che ha portato allo schianto.I soccorsi sono stati attivati subito. Le condizioni di Manuel sono apparse immediatamente molto gravi e il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari. Trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, è stato sottoposto alle procedure necessarie nel tentativo di salvargli la vita.Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile. Il ventenne è morto a causa delle conseguenze riportate nell'incidente.La notizia si è rapidamente diffusa a San Gennaro Vesuviano, dove Manuel era conosciuto, suscitando dolore e sgomento tra quanti lo conoscevano.Gli accertamenti sulla dinamicaOra l'attenzione degli investigatori è concentrata sulla ricostruzione dell'incidente. Sul posto sono stati effettuati i rilievi necessari a documentare la posizione dei veicoli, le condizioni della carreggiata e gli elementi utili a comprendere la successione degli eventi.Al momento, però, non è possibile stabilire con certezza come si sia verificato l'impatto né attribuire eventuali responsabilità. L'unico dato certo è il coinvolgimento della moto sulla quale viaggiava Manuel e della Toyota.La Procura della Repubblica di Nola coordina gli accertamenti sulla morte del giovane. La salma è stata posta sotto sequestro e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli elementi raccolti nell'ambito dell'indagine.Saranno quindi i rilievi, gli eventuali riscontri tecnici e gli altri elementi acquisiti dagli investigatori a consentire di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dello schianto.Il dolore per la morte di ManuelMentre proseguono gli accertamenti, a San Gennaro Vesuviano resta il dolore per la scomparsa di un ragazzo di appena 20 anni. Una tragedia che ha spezzato una giovane vita e che ha lasciato una comunità sotto shock.Per ora, dunque, il quadro dell'incidente resta ancora da definire. Le indagini dovranno chiarire cosa sia successo in quei pochi istanti lungo via Ferrovia dello Stato e fornire una risposta alle domande ancora aperte sulla morte di Manuel La Pietra.