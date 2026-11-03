IL ROGO Ottaviano, auto in fiamme sulla Statale 268

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme

Incendio in mattinata sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani, all'altezza di Ottaviano, in direzione Angri. Il conducente è riuscito ad accostare e ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.Momenti di paura questa mattina lungo la Statale 268 dei Paesi Vesuviani, dove un'automobile è stata improvvisamente interessata da un incendio all'altezza di Ottaviano, mentre procedeva in direzione Angri.Fortunatamente, il conducente si è accorto in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscito ad accostare, mettendosi in salvo prima che la situazione potesse avere conseguenze più gravi.Vigili del fuoco sul postoSul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, insieme alle forze dell'ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area.Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti e difficoltà alla circolazione nel tratto interessato. Una volta domato il rogo e completati gli interventi, il traffico è progressivamente tornato alla normalità.Restano da chiarire le cause dell'incendio. Al momento non sono stati segnalati feriti.