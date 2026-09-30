Incendio a Ottaviano, scuole chiuse e mascherine

Il rogo ha interessato la struttura dell'azienda florovivaistica Vivai Vesuviani, in via Funari, nei pressi del cimitero comunale

Scuole di ogni ordine e grado chiuse, divieto di svolgere attività sportive e ricreative all'aperto e raccomandazione di restare in casa, con porte e finestre chiuse e mascherine FFP2 in caso di spostamenti strettamente necessari. È quanto disposto dal sindaco di Ottaviano, Ferdinando Federico, con un'ordinanza emessa in serata a seguito del violento incendio divampato nel pomeriggio di lunedì 29 settembre all'interno di un vivaio.Il rogo ha interessato la struttura dell'azienda florovivaistica Vivai Vesuviani, in via Funari, nei pressi del cimitero comunale. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il capannone, provocando una densa colonna di fumo nero che ha invaso l'area circostante e reso l'aria irrespirabile.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate e, al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità al vaglio c'è anche quella di una reazione chimica tra i materiali presenti all'interno della struttura, che potrebbe aver contribuito ad alimentare il rogo.In seguito all'incendio, il sindaco ha allertato l'Arpac per effettuare gli accertamenti sulla qualità dell'aria e ha invitato la popolazione ad adottare tutte le necessarie precauzioni. In serata è quindi arrivata l'ordinanza, con effetto immediato e valida fino a nuova comunicazione.«È stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi asili nido e servizi educativi. Restano chiusi anche il Cimitero comunale, i parchi, le villette, i giardini e le aree gioco ed è vietato svolgere attività sportive, motorie e ricreative all’aperto», ha comunicato il sindaco Ferdinando Federico.Il primo cittadino ha inoltre rivolto un invito alla popolazione: «Chiedo inoltre a tutti, per quanto possibile, di restare in casa e tenere chiuse porte e finestre. In caso di spostamenti all’aperto strettamente necessari, è raccomandato l’utilizzo di mascherine FFP2».Le misure resteranno in vigore fino a quando non saranno disponibili ulteriori valutazioni sulla qualità dell'aria e sull'eventuale presenza di sostanze prodotte dalla combustione.