Posti di blocco a Ottaviano, centinaia di controlli

Gli agenti hanno infine effettuato accertamenti nei confronti di nove persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione

Controlli straordinari sul territorio a Ottaviano, dove nella giornata di ieri è scattato un servizio interforze finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità. L'operazione ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano della Polizia di Stato, con il supporto dei militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del personale della Polizia Locale. L'attività di controllo ha interessato diverse aree del territorio comunale, con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e verificare il rispetto delle norme da parte di cittadini, automobilisti ed esercenti commerciali.



Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 466 persone. Tra queste, 63 sono risultate già note alle forze di polizia per precedenti giudiziari o di polizia. Gli operatori hanno inoltre proceduto al controllo di 172 veicoli, verificando la regolarità della circolazione e delle condizioni amministrative dei mezzi.



Durante le verifiche stradali sono state contestate cinque violazioni al Codice della strada. Due veicoli sono stati inoltre sottoposti a sequestro amministrativo a seguito delle irregolarità riscontrate dagli agenti.



Particolare attenzione è stata riservata anche alle attività commerciali presenti sul territorio. Nel corso dell'operazione sono stati controllati quattro esercizi, con verifiche mirate sul rispetto delle normative amministrative e delle disposizioni vigenti.



Gli agenti hanno infine effettuato accertamenti nei confronti di nove persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione, verificando il rispetto degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria.



Il servizio rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo disposte dalle forze dell'ordine per garantire maggiore sicurezza sul territorio e contrastare eventuali situazioni di irregolarità. La collaborazione tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale consente di mettere in campo interventi coordinati e mirati, con l'obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e mantenere alta l'attenzione sulle aree maggiormente sensibili.